Recensione mouse verticale ergonomico Aukey KM-C2

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Bentornati nella rubrica dedicata alle recensioni, oggi proveremo per voi ilKM-C2 per destrosi con cavo USB telato. Unboxing Classica scatola16 × 9.5 cm in cartone riciclato con maneggevole apertura sul lato lungo. L’aspetto è semplice e, nella parte superiore, è riportata la figura del. Una volta aperta troviamo:KM-C2; Manuale di istruzioni (lingua italiano compresa); Adesivo della garanzia valevole 24 mesi. Aspetto visivo e materiali Esteticamente si presenta come unsviluppato incon una finitura esterna al tatto simile ad una gomma antiscivolo. Il colore è rigorosamente nero. Il cavo USB è lungo 150 cm e possiede un rivestimento telato che lo rende più resistente all’usura. Utilizzo Procedendo al collegamento del cavo USB 2.0 si rimane piacevolmente colpiti dall’accensione dei led di ...