oggitreviso

: Elezioni: Quici (Cimo), sanità assente dal dibattito politico - StraNotizie : Elezioni: Quici (Cimo), sanità assente dal dibattito politico -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) ... perché non è in grado di dare delle certezze e, non essendo in condizione di dare delle certezze, cerchiamo noi di spiegare alla politica quali sono le reali necessità per i cittadini e per gli ...