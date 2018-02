: (PyeongChang 2018, sci: Holdener guida lo slalom donne, Costazza settima. SuperG, azzurri deludono) su TecnoGers -… - tecnogers : (PyeongChang 2018, sci: Holdener guida lo slalom donne, Costazza settima. SuperG, azzurri deludono) su TecnoGers -… - OA_Sport : Dopo l'oro in discesa a Sochi 2014, l'austriaco Matthias Mayer si prende anche quello in superG a... - repubblica : PyeongChang 2018, sci: Holdener guida lo slalom donne, Costazza settima. SuperG, azzurri deludono -

Riscattonella velocità dello sci alpino. Iluomini infatti vede il successo di Matthiasche precede di solo 13 centesimi lo svizzero Beat Feuz, bronzo in libera, e di 18 il norvegese Kjetil Jansrud, che nella discesa aveva vinto l'argento in discesa alle spalle del connazionale Svindal solo quinto in questa gara. Piuttosto male gli azzurri. Si 'difende' solo Dominik Paris che chiude settimo a 0"74 da. Christof Innerhofer nelle retrovie, solo 16.mo a 1"46 dal vincitore. Fuori Peter Fill.(Di venerdì 16 febbraio 2018)