: Federica Brignone ha vinto il bronzo olimpico nello slalom gigante - ilpost : Federica Brignone ha vinto il bronzo olimpico nello slalom gigante - Gazzetta_it : Sci gigante donne #PyeongChang2018, Brignone: 'La festa non è finita' - sportface2016 : Holdener prima nella prima manche dello slalom femminile a #PyeongChang2018 -

La notizia è che, dopo la prima manche dellodonne, in testa non c'è Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse amerivana infatti è quarta con 48 centesimi di ritardo dalla leader provvisoria, la svizzera Wendy, che sfrutta alla perfezione il pettorale numero 1 e chiude davanti a tutte. Subito dietro alla, si piazzano due svedesi, Frida Hansdotter, staccata di 2 decimi, e Anna Sven Larsson,a 40 centesimi. Buon 7° tempo per Chiara Costazza, a 0"94. Irene Curtoni 11.ma e Manuela Moelgg 16.ma.(Di venerdì 16 febbraio 2018)