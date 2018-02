PyeongChang | slalom femminile | vince la svedese Frida Hansdotter

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin fuori dal podio in slalom! Oro a sorpresa a Frida Hansdotter - Chiara Costazza e Irene Curtoni top10 : Il risultato che non ti aspetti. Mikaela Shiffrin non ha vinto lo slalom femminile di PyeongChang 2018. È questa la vera notizia della gara odierna, che l’americana, campionessa olimpica in carica, ha chiuso ai piedi del podio. L’oro è andato alla svedese Frida Hansdotter, che è riuscita a superare per 5 centesimi la svizzera Wendy Holdener, leader dopo la prima manche. Sul terzo gradino del podio, invece, la sorprendente austriaca ...

PyeongChang - slalom : vince la Hansdotter : 6.11 La notizia è che non arriva la doppietta di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana,vincitrice giovedì del gigante, manca il bis nello slalom, anzi finisce addirittura fuori dal podio. Oro alla svedese Frida Hansdotter che chiude davanti alla svizzera Wendy Holdener per soli 5 centesimi.Ultimo gradino del podio l'austriaca Katharina Gallhuber, che precede di 0"08 la Shiffrin. Male le azzurre. La migliore è Chiara Costazza nona, ma era ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hansdotter prima quando parte Holdener - rimonta Gallhuber - Shiffrin è dietro! Costazza sbaglia ed è lontana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Gallhuber prima quando mancano le prime otto. Nella prima manche Holdener leader a sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, Nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

PyeongChang - slalom : guida la Holdener : 3.14 La notizia è che, dopo la prima manche dello slalom donne, in testa non c'è Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse amerivana infatti è quarta con 48 centesimi di ritardo dalla leader provvisoria, la svizzera Wendy Holdener, che sfrutta alla perfezione il pettorale numero 1 e chiude davanti a tutte. Subito dietro alla Holdener, si piazzano due svedesi, Frida Hansdotter, staccata di 2 decimi, e Anna Sven Larsson,a 40 centesimi. Buon 7° tempo per ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Wendy Holdener sorprende tutti nella prima manche dello slalom. Quarta Shiffrin - settima Costazza : Risultato a sorpresa nella prima manche dello slalom speciale femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. tutti si aspettavano il fenomeno Mikaela Shiffrin, soprattutto dopo il dominio arrivato nel gigante della giornata di ieri, invece la campionessa olimpica in carica è solo terza dopo la prima discesa. Al comando c’è comunque una delle grandi favorite in chiave podio: la svizzera Wendy Holdener. Per l’elvetica tempo ...

Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 16 febbraio si svolgerà alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 lo Slalom femminile di sci alpino. La prima manche inizierà alle 2.00, la seconda alle 5.15. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DELLO Slalom femminile 1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 2 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 5 506146 SWENN LARSSON Anna ...

Federica Brignone/ Slalom gigante : storico bronzo per l’azzurra a PyeongChang! (Olimpiadi invernali 2018) : Federica Brignone vince la medaglia di bronzo nello Slalom gigante alle Olimpiadi invernali 2018. A Pyeognchang, l'azzurra regala all'Italia la quarta medaglia finora. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:38:00 GMT)

A PyeongChang - bronzo per Brignone nello slalom gigante : Federica Brignone ha conquistato il bronzo nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pyeongchang, quarta medaglia azzurra nei Giochi sudcoreani. La 27enne azzurra era già terza dopo la prima manche che ...

Slalom gigante femminile - bronzo per Federica Brignone alle Olimpiadi di PyeongChang. Oro a Shiffrin : A vincere è stata la grande favorita, l'americana Mikaela Shiffrin, che ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'azzurra. E' il quarto podio per l'Italia in queste Olimpiadi

Slalom gigante femminile - bronzo per Federica Brignone alle Oimpiadi di PyeongChang. Oro a Shiffrin : A vincere è stata la grande favorita, l'americana Mikaela Shiffrin, che ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'azzurra. E' il quarto podio per l'Italia in queste Olimpiadi

PyeongChang - maltempo ancora protagonista : slalom donne rinviato a venerdì : Pyeongchang - Lo sci alpino stenta a decollare. Un giorno di tregua, giusto in tempo per disputare la combinata maschile, è poi Eolo torna di nuovo in azione. Il maltempo continua a imperversare sulle ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : cancellati slalom donne e 15 km di biathlon. Pittin salta malissimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Sci alpino - Slalom femminile PyeongChang 2018 : quando verrà recuperato? La nuova data. Programma - orari e tv : Le gara saranno trasmesse in diretta su Eurosport e sui canali Rai , con la possibilità di seguire tutto in streaming su Eurosport Player e Rai Play . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...