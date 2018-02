PyeongChang | secondo oro per Italia | la Moioli vince snowboardcross

Olimpiadi PyeongChang 2018 - tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia. Michela Moioli ci regala il secondo oro : CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018 L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri puntano in grande con una bella squadra assordita che può farci sognare. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere il maggior numero possibile di medaglie sognando l’oro. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia alle ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Danimarca - vero esame di maturità per gli azzurri : Italia-Danimarca 1-2 dopo il secondo End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i fantastici cinque pronti a darsi battaglia nel corto maschile - Yuzuru Hanyu per il secondo titolo : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, saranno gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La gara maschile sarà come sempre una delle più attese e spettacolari, anche perché sarà l’unica gara nella quale vedremo all’opera il campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu. Il ventitreenne ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin secondo in qualifica - Pierre Vaultier al comando. L’azzurro vuole la medaglia! : La battaglia tra Pierre Vaultier e Omar Visintin è già incominciata nel seeding round dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione Olimpico ha fatto realizzare il miglior crono (1:13.14) e incomincia al meglio la sua rincorsa alla seconda medaglia d’oro consecutiva ai Giochi ma il francese dovrà fare i conti con l’azzurro, attardato di appena 11 centesimi. Il nostro fuoriclasse ha disputato ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 2-0 dopo il secondo end - azzurri strepitosi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PyeongChang / Risultati live - medagliere e programma : secondo oro Dahlmeier! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:41:00 GMT)

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 – Michele Godino fa saltare il banco! Secondo posto da urlo - a PyeongChang per sognare : Dopo le qualifiche del mattino tutti si attendevano Emanuel Perathoner e invece a far garrire il tricolore italiano sul podio di Feldberg, località tedesca che ha ospitato la Coppa del Mondo di Snowboardcross, ci ha pensato Michele Godino, il quale, proprio a ridosso delle Olimpiadi di PyeongChang, ha centrato il primo podio in carriera nella massima competizione. Meglio dell’italiano, nella big final odierna, ha fatto soltanto il ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Edwin Coratti non scende più dal podio! Secondo a Bansko verso PyeongChang : Esulta ancora l’Italia dello Snowboard alpino in quel di Bansko. Nella gara-2 del PGS di Coppa del Mondo sulle nevi bulgare (si era già gareggiato venerdì), Edwin Coratti si ripete e centra nuovamente il podio: l’azzurro scala un gradino, passando dalla terza alla seconda posizione. Quarta volta stagionale nella top-3 per l’altoatesino, per ben tre volte nella disciplina olimpica del gigante. L’ultima uscita prima di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : come finirà l’Italia nel medagliere? Le ipotesi secondo i media internazionali : Gracenote Sport, società della quotata Nielsen Company (leader internazionale nella rilevazione di quote e stime nei settori più disparati), ha pubblicato le previsioni sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 che si disputeranno dal 9 al 25 febbraio. L’accurato studio è basato sui risultati ottenuti nelle ultime stagioni e sulle prestazioni attuali dei vari atleti tra Mondiali, Coppe del Mondo e gli ultimi Giochi a ...