PyeongChang | l' austriaco Mayer vince il super G | settimo Paris

PyeongChang - superG ad austriaco a Mayer : 4.25 Riscatto austriaco nella velocità dello sci alpino. Il superG uomini infatti vede il successo di Matthias Mayer che precede di solo 13 centesimi lo svizzero Beat Feuz, bronzo in libera, e di 18 il norvegese Kjetil Jansrud, che nella discesa aveva vinto l'argento in discesa alle spalle del connazionale Svindal solo quinto in questa gara. Piuttosto male gli azzurri. Si 'difende' solo Dominik Paris che chiude settimo a 0"74 da Mayer. ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’austriaco Rehrl in testa dopo il salto - Alessandro Pittin fuori dai giochi : Alessandro Pittin non salirà sul podio nella 10 km gundersen di Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gara che si svolge dal trampolino piccolo. Il friulano, che esattamente 8 anni fa (era il 14 febbraio) conquistava uno storico bronzo a Vancouver 2010, ha confermato tutte le sue difficoltà nel salto, atterrando ad 89 metri, per un punteggio totale di 77.4. Il 28enne di Cercivento si trova così in 38ma posizione e ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta l’austriaco Rehrl dopo la prova di salto - male Alessandro Pittin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : succede di tutto! Loch fuori dal podio - Dominik Fischnaller 4° per 2 millesimi. Oro all’austriaco Gleirscher : Lo sport a volte regala delle sorprese che non si possono descrivere. Due millesimi: un distacco che può dividere un risultato da una delusione immensa alla gloria eterna. Perché gloria sarebbe stata, visto che si sarebbe trattato di un podio olimpico al termine di una rimonta mostruosa. La rincorsa di Dominik Fischnaller, addirittura undicesimo dopo la prima giornata di gare, alla medaglia a Cinque Cerchi nel singolo maschile di Slittino in ...