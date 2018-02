PSG | pronto il contratto per un difensore 17enne

Lo strano caso di Hervin Ongenda : per il Levski Sofia è infortunato ma è sanissimo - l’ex PSG pronto a rilanciarsi! : Vi ricordate di Hervin Ongenda? Il giovanissimo attaccante francese ha fatto il suo esordio con la maglia del Psg a soli 18 anni e con il club parigino ha collezionato ben 35 presenze giocando al fianco di gente come Ibrahimovic e Cavani. Nell’estate del 2014 il Psg lo ha girato in prestito al Bastia poi il giocatore ha fatto ritorno a Parigi. Lo scorso inverno la cessione definitiva allo Zwolle dove però non ha inciso. Una parentesi ...

Calciomercarto Roma - rottura con Enzo Raiola : il PSG pronto a scippare un gioiellino ai giallorossi : CALCIOMERCATO Roma – Il club giallorosso rischia di perdere il giovane terzino classe 1999 Luca Pellegrini. Attualmente ai box per un doppio brutto infortunio al ginocchio, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza con i giallorossi, in quanto non è stato ancora raggiunto un accordo con il suo procuratore Enzo Raiola, cugino di Mino. Per questo lo stesso Enzo Raiola si starebbe ...

Manchester United - Mourinho pronto a dimettersi : il PSG sullo sfondo : La Premier è dominata dalla sponda celeste di Manchester, con il team di Guardiola che a gennaio si gode la vetta con la tranquillità di chi ha messo un abisso di 15 punti tra sé e il secondo posto, ...