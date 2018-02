Psg : Emery - spero in arbitro casalingo : ROMA, 16 FEB - "Sono convinto che elimineremo il Real Madrid. Per il match di ritorno vorrei lo stesso arbitro dell'andata, Rocchi, se applica gli stessi criteri dell'andata, a favore di chi gioca in ...

Psg - la frecciata di Emery : 'Vorrei un arbitro casalingo anche a Parigi' : I miei hanno fatto bene contro la migliore squadra del mondo, e dopo aver rivisto la partita sono convinto che ci qualificheremo'.

Champions Psg - Emery criticato anche dalle mogli dei calciatori dopo il ko con il Real Madrid : La disfatta di Madrid ha lasciato il segno in casa PSG. Vero, c'è ancora il ritorno da giocare, ma l'umore è ai minimi termini e la sensazione attorno all'ambiente parigino è che ormai la situazione ...

Psg - Emery ammette : 'Esiste la possibilità che Pastore vada via' : PARIGI - Javier Pastore è a un passo dal lasciare il Psg . L'ammissione arriva dallo stesso allenatore Emery che al termine della semifinale di Coppa di Lega francese contro il Rennes ha commentato la ...

Psg - Emery : 'Pastore all'Inter? Nessuna novità : per me deve restare ma decide lui' : Unai Emery, il tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dal centro sportivo di Saint-Germain-en-Laye, nel corso della trasmissione di BeIN Sport France 'Dimanche Ligue 1' . Ecco le sue parole su Javier Pastore e sul suo possibile approdo all 'Inter: 'E' vero che il mercato è aperto e qualcosa può succedere. Io però ho parlato con Antero ...

Psg - Emery : 'Neymar? Sarà il migliore al mondo con questa maglia' : ... Unai Emery , ha parlato del futuro di Neymar , secondo i rumors vicino al trasferimento al Real Madrid a partire dalla prossima estate: 'Sarà il miglior giocatore del mondo, e lo Sarà sicuramente ...

Psg - Emery : 'Lucas Moura? È meglio che cerchi spazio altrove' : TORINO - Nel match di domani contro il Guingamp, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia, il Psg dovrà rinunciare ancora a Neymar , ma anche a Verratti e Mbappé. L'assenza del ...

Psg - arriva un colpo a sorpresa per Emery : centrocampo rinforzato! : Il Psg non si placa sul mercato e continua ad acquistare calciatori per perseguire il suo unico scopo, quello di dare l’assalto alla Champions League. Ebbene, il tecnico Unai Emery ha ricevuto un altro aiutino da parte della società, un uomo che potrà dare solidità al centrocampo dei parigini. Ha infatti firmato il parametro zero Lassana Diarra, ex Real Madrid e Chelsea tra gli altri. Si tratta di un calciatore di enorme spessore ed ...

Coppa di Francia - Amiens-Psg 2-0 : Emery accede alla semifinale : AMIENS (Francia) - Il Psg batte 2-0 l' Amiens a domicilio e stacca il pass per la semifinale di Coppa di Francia. La gara si mette subito bene per la squadra di Emery grazie all'ingenua e folle uscita ...

Psg - Cavani e Pastore ancora in vacanza. Emery : 'Dovranno dare spiegazioni' : ROMA - Il Psg si allena già da due giorni, ma di Cavani e Pastore non c'è traccia. I due non sono ancora tornati dalle vacanze provocando la reazione stizzita di Emery : ' Sono in ritardo e aspetterò ...

CALCIOMERCATO INTER / News - Emery vuole Pastore ancora al Psg (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza pensa a Pastore ma Emery frena, Mkhitaryan invece si allontana. Possibile prestito per Pinamonti(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:51:00 GMT)

Psg - Emery allo scoperto sul futuro Di Maria e Pastore : gli ultimi aggiornamenti : Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, intervistato dai microfoni di ‘Rmc’, ha parlato del futuro di Javier Pastore e Angel Di Maria. Importanti dichiarazioni: “Ho parlato con loro e ho detto che per me sono molto importanti. Bisogna adattarsi a questo ruolo nella squadra, ma entrambi hanno giocato spesso. Tutti i giocatori vogliono giocare tutte le partite, specie quelle importanti. Può essere che non siano contenti, ma ...

Psg - Emery allo scoperto : “Neymar al Real Madrid? Tutta la verità” : Florentino Perez, patron del Real Madrid, in occasione della cerimonia per la premiazione del Pallone d’Oro, ha mandato messaggio in codice a Neymar invitandolo a trasferirsi in ‘Blancos’: “stando a Madrid Neymar avrebbe più possibilità di vincere il Pallone d’Oro”. Il tecnico del Psg, Unai Emery, però ha prontamente replicato: “Forse a Florentino Pérez piacerebbe che Neymar giocasse con il Real Madrid. Ma lui è qui al PSG. ...

Psg nel caos - Emery adesso rischia la panchina! : Due sconfitte di fila fanno scricchiolare di nuovo la panchina di Unai Emery. Il ko in campionato con lo Strasburgo e quello in Champions per mano del Bayern hanno indispettito il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, che gia’ in terra tedesca si e’ detto “molto deluso” dal gioco espresso dalla squadra nelle ultime uscite. Parole che, a detta de “L’Equipe”, potrebbero fare da prologo ...