Promesse elettorali della Lorenzin | nuovi ospedali per Vasto e San Salvo

RIFORMA PENSIONI/ Le Promesse elettorali più credibili per gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le promesse elettorali più credibili per gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 febbraio(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

[Il punto] Costo delle Promesse elettorali : vince con grande distacco il Centrodestra con una cifra mostruosa : La campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo mette tutti d'accordo su un punto: mai nella storia dell'Italia repubblicana si era assistito ad un carosello di promesse così ...

Promesse elettorali - il dibattito fiscale dei partiti è senza logica : di Roberto Romano Il tema della tassazione dei redditi investe, nella particolare congiuntura economica, lo Stato e l’organizzazione della società e dello stesso Stato. È lecito domandarsi in che modo le forze politiche intendono tassare i redditi e come affrontano il tema, sapendo bene che non siamo alla vigilia del 1963 quando si insediò la Commissione per la riforma tributaria presieduta da Cosciani. Il dibattito politico legato alla ...

Ibl porta nelle stazioni il 'contatore del debito' contro le Promesse elettorali : Da oggi fino alla conclusione della campagna elettorale, un 'contatore del debito pubblico' sarà presente sui maxi-Led delle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. E' l'iniziativa ...

«Su beni estimati De Pasquale ha tradito le Promesse elettorali» : Carrara - Sui beni estimati il sindaco Francesco De Pasquale ha tradito le promesse elettorali: è la dura critica dei segretari Enzo Manenti del PD, Leonardo Buselli del PSI e Moreno Lorenzini del PRI,...

Gardini - Alleanza Coop - : "Promesse elettorali tanto costose quanto impraticabili". : Alla vigilia di una nuova tornata elettorale, Gardini elenca le priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, anche relativamente al mondo Cooperativo. "Il nostro paese -dice- ha in primo luogo ...

Bruxelles avverte i partiti sulle Promesse elettorali : serve continuità nelle riforme : C’è un sottile messaggio elettorale tra le righe delle previsioni economiche invernali diffuse dalla Commissione europea. E suona un po’ come un avvertimento a chi fa promesse da libro dei sogni. Perché Bruxelles vede sì una ripresa più forte per il 2018 (dall’1,3% stimato in autunno si è passati all’1,5%), ma con una precisazione: le stime valgono...

Sanremo 2018 - le Promesse elettorali del festival? Faremo tornare Marco da Laura - e finalmente faremo scontare ad Alfredo le sue colpe… : In questi giorni di promesse elettorali tutti promettono tutto a tutti, meno tasse, più soluzioni, meno parcheggiatori abusivi, più sconti sui pacchetti di trattamenti estetici- ma il vero cuore elettorale d’Italia si nasconde sapientemente per 11 mesi all’anno e si rivela sempre nel periodo più deprimente dell’anno, ma più politicamente rilevante: Sanremo. Sì, perché è proprio il noto carrozzone festivaliero il vero nucleo politico del Paese e ...

Pensioni - ultimissime al 6 febbraio su Fornero - Promesse elettorali e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 febbraio 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni d'intenti dalla campagna elettorale. Da Forza Italia si evidenzia la realizzazione degli assegni minimi a 1000 euro [Video] entro l'estate, mentre il PD chiede di trovare un equilibrio e avanza nuove proposte per le mamme. Da Liberi e Uguali si torna invece a sottolineare il contributo degli immigrati per il sostentamento del comparto previdenziale, ...

Var condicio : la moviola delle Promesse elettorali - da stasera alle 19.15 : Dal lunedì al venerdì Marco Fratini verificherà le affermazioni e le promesse dei leader politici durante la campagna elettorale

Confindustria - no a Promesse elettorali : ROMA, 3 FEB - "L'Italia non ha bisogno di promesse elettorali ma di un piano organico di politica economica", avverte Confindustria, anche dai social, chiamando a raccolta gli industriali in vista ...

Pensioni - bollo auto e bonus per le famiglie : tutte le Promesse elettorali a un mese dal voto : Al voto del 4 marzo 2018 mancano esattamente 30 giorni, ma la campagna elettorale è già partita da un pezzo. Le proposte messe sul piatto dai partiti ormai le conosciamo abbastanza bene, anche se da un mese a questa...