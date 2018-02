Prima Squadra | Juventus FC | da oggi la docu-serie in esclusiva su NetFlix

Notizie Inter - Karamoh : ”La vittoria è Prima di tutto merito della squadra” : L’attaccante dell’Inter, Yann Karamoh, ha così parlato nella mixed zone di San Siro, dopo la vittoria contro il Bologna. Intercettato dai microfoni presenti nella mixed zone dello stadio ”Giuseppe Meazza”, l’attaccante dell’Inter, Yann Karamoh, ha parlato della sua prestazione dopo il gol decisivo realizzato contro il Bologna, come riporta tuttomercatoweb: ”Sono tre punti molto importanti, siamo ...

"Prima Squadra : Juventus FC" - ecco l'anteprima della serie Netflix : Un'anteprima, un pezzo di ciò che si vedrà tra una settimana: ecco un breve estratto di "Prima squadra: Juventus FC", la serie sui bianconeri di Netflix. È il primo prodotto del colosso americano di ...

Renzi : "M5S candida ex Pd? Chi non ce la fa in Prima squadra..." : "Nicola Cecchi è un amico fiorentino sempre iscritto al Pd che ha votato anche all'ultimo congresso per me e ha votato sì al referendum ". Lo dice Matteo Renzi a Radio 101, commentando la candidatura ...

Netflix lancia «Prima Squadra : Juventus FC» - la docu-serie sul club bianconero : Prima Squadra: Juventus FC Netflix annuncia l’arrivo in tutto il mondo, il prossimo 16 febbraio 2018, di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie sul club di calcio più titolato d’Italia e una delle squadre più famose e con più tifosi al mondo. Previsti quattro episodi, ciascuno della durata di un’ora, per raccontare e ‘immortalare’ i calciatori e i protagonisti bianconeri durante la stagione in corso 2017/2018, ...

FOGGIA CALCIO/ Fedele Sannella - arrestato il presidente : squadra commissariata? Sarebbe la Prima volta : FOGGIA CALCIO, arrestato il presidente Sannella: è accusato di riciclaggio. Il patron in manette per aver utilizzato denaro di illecita provenienza. squadra commissariata in Serie B?(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Tris di successi per la Cedas : bene Prima Squadra - Allievi e Giovanissimi : Tris di successi per la Cedas Avio Brindisi che conquista i tre punti in tutte le gare disputate a partire del match della prima squadra nel campionato di Seconda Categoria che ha superato per tre a ...

La Juventus sbarca su Netflix con la serie – documentario ‘Prima squadra’ : A partire dalla mezzanotte del 16 febbraio 2018 saranno disponibili su Netflix i primi tre episodi della docu-serie Prima squadra: Juventus, un’iniziativa del servizio streaming californiano che la società calcistica torinese ha accolto con piena collaborazione. La seconda parte della produzione sarà invece disponibile solo a partire dalla prossima estate. All’interno del comunicato stampa ufficiale pubblicato a ottobre sul sito dei ...

IL SABATO DI INTER TV TRA Prima Squadra E PRIMAVERA : Per rimanere aggiornati sull'attualità del mondo INTER non perdere gli appuntamenti con l'informazione: dalle 13.00 con la rassegna stampa, dalle 17 in versione flash e quindi dalle 19.30 con ...

Juventus - vicino Del Sole : colpo per la Primavera con 'vista' sulla Prima squadra : TORINO - Se la Juventus di Allegri valuta le ipotetiche opportunità di mercato ma senza particolari necessità, la Juventus primavera invece si sta muovendo in più direzioni con l'idea di dare a Dal ...

Cherubini : 'Giovani? Difficile il salto in Prima squadra. La Juve ha squadre satellite in tutta Europa. Spinazzola...' : In tre-quattro anni ha fatto il giro del mondo (Francia, Arabia Saudita, Ungheria, Cina) e nel frattempo è passato da un rimborso spese da dilettante a un ingaggio milionario'. IL SETTORE GIOVANILI - ...

Lazio-Fiorentina 1 - 0 - la squadra di Inzaghi Prima semifinalista di Coppa Italia con merito : Finita. La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia. Passa con merito dopo un ottimo primo tempo e un secondo di contenimento contro una Fiorentina pericolosa in una sola occasione con Chiesa. 90 ...