Prezzi | dai sacchetti alle bollette | +1 038 euro a famiglia in un anno

Hyundai i30 Fastback - In Italia con Prezzi a partire da 19.100 euro : La Hyundai ha diramato i listini Italiani della nuova i30 Fastback che, come anticipato, sarà inizialmente disponibile solo con motori a benzina. La nuova cinque porte va a completare la gamma delle segmento C del costruttore coreano proponendosi con un prezzo lancio di 19.100 euro, con quasi 5 mila euro di vantaggio rispetto al prezzo d'attacco di listino, pari a 24.050 euro.Solo benzina, per ora. Le modifiche più importanti rispetto alla ...