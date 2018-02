Pietro Grasso a Treviso | Siamo un' argine a difesa dei valori costituzionali

Macerata - Pietro Grasso : 'Matteo Salvini tra i responsabili della spirale d'odio' : 'Le notizie che arrivano da Macerata mi lasciano attonito e inorridito. Chi, come Matteo Salvini , strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto'. Pietro Grasso parla dopo la sparatoria di Macerata e attacca ...

Pietro Grasso 'Il Sud dev essere al centro della campagna elettorale - ma invece nessuno ne parla' : 'Rilanciare crescita e sviluppo'. Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e uguali, rispondendo a una domanda sul Sud. 'Il Mezzogiorno deve essere al centro della campagna ...

Luigi Di Maio - il diktat di Marco Travaglio : 'Sì all'alleanza con Pietro Grasso - no a Matteo Salvini' : Detta la linea a Luigi Di Maio il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio . Che nel suo editoriale, consiglia al candidato premier del Movimento 5 stelle di lasciar perdere qualsiasi ipotesi di ...

Pietro Grasso contro le 'fake news' di Romano Prodi : "Chi era al 40% e aveva il partito in mano, ed è sceso al 20%, deve fare un'analisi di come è arrivato a questo punto. Chi favorisce la destra non è Liberi e Uguali, che anzi vuole recuperare i voti ...

Pietro Grasso contro le "fake news" di Romano Prodi : "Chi era al 40% e aveva il partito in mano, ed è sceso al 20%, deve fare un'analisi di come è arrivato a questo punto. Chi favorisce la destra non è Liberi e Uguali, che anzi vuole recuperare i voti persi dal Pd, quelli degli astenuti o di chi ha indirizzato la sua rabbia verso il voto ai 5 stelle". Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, a Radio Radio, commenta le parole di Romano Prodi che accusa Leu di favorire il ...

Pietro Grasso a San Gimignano presenta i candidati di Liberi e Uguali : Ci sono anche esponenti nazionali della sinistra, come Roberto Speranza e Nicola Fratoianni, e del mondo dell'ambientalismo, come Rossella Muroni. Di tutto questo siamo orgogliosi. Da qui al 4 marzo ...

Pietro Grasso contro Matteo Renzi : "Il Pd non è più sinistra - è il PdR. Avete capito il perché della scissione?" : Pietro Grasso va all'attacco del Partito Democratico. Anzi, del PdR, il Partito di Renzi. Il leader di Liberi e Uguali apre la sua campagna elettorale nel teatro Santa Cecilia di Palermo e ha un obiettivo ben preciso."Il Pd perde perché non è più di sinistra. Basta col dire che si perde perché la sinistra è spaccata: il Pd ha perso anche dove si era uniti. Il problema è un altro" afferma dal palco. ...

Pietro Grasso : "La mia candidatura a Palermo è un imperativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile" : "La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione. Serve a potenziare quelli che sono i consensi eventuali che posso raccogliere. Non deve essere vista assolutamente come una prevaricazione". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra.Grasso sarà capolista nella Sicilia occidentale per il Senato. ...

Kronos il tempo della scelta : ospite Pietro Grasso - leader di Liberi e Uguali : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Kronos: anticipazioni questa sera Ad ...

Pietro Grasso e Liberi e Uguali sotto al 6% : ognuno sarà libero di fare quel che vuole : Tira una brutta aria nei corridoi degli uffici di Liberi e Uguali dopo gli ultimi sondaggi. Il partito degli scissionisti del Pd e delle schegge impazzite della sinistra italiana non sembra andare ...

Elezioni politiche - Pietro Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : TORINO, 21 GEN - 'Stiamo lavorando sulle liste, e chiuderemo entro i termini, io ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo'. Così il presidente del ...

Pietro Grasso : "I duri e puri finiscono mangiati" : "Diffido dei duri e puri, perché troveranno sempre qualcuno più duro e più puro che se li mangia". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, leader di LeU, sulle parole usate da Beppe Grillo per escludere alleanze del M5S. Grasso è stato interpellato al suo arrivo a un incontro con ConfProfessioni Lombardia, a Milano.Fare alleanze? "Sono domande senza senso, è come dire che un giorno un panda ...

Pietro Grasso : "Governo del presidente? Solo per fare una nuova legge elettorale" : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'Alema per il quale dopo il voto si deve puntare a un governo del presidente.

Sabrina Ferilli non si candida con il Movimento 5 stelle : 'Voterò Liberi e uguali di Pietro Grasso' : Certo Luigi Di Maio e compagni continua a guardarli 'con simpatia', perché sono 'ragazzi perbene che sono stati un antidoto alla vecchia politica'. Ma non si candiderà per loro e nemmeno li voterà. ...