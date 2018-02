Piazza Affari chiude in rialzo | Ftse Mib guadagna l' 1 | 34%

FinecoBank in buon rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Viaggia in buon rialzo a Piazza Affari, il titolo di FinecoBank che mostra un guadagno dell'1,24% a 9,65 euro per azione. A dare una spinta al titolo Banca IMI che ha alzato il target ...

Piazza Affari ancora positiva : il voto non spaventa più? : ... dalla Brexit in poi sono stati messi sotto osservazione e rischiano di essere ancora più inaffidabili all'interno della realtà politica italiana, già instabile, camaleontica e mutevole di per sé, ...

FinecoBank in buon rialzo a Piazza Affari : Viaggia in buon rialzo a Piazza Affari, il titolo di FinecoBank che mostra un guadagno dell'1,24% a 9,65 euro per azione. A dare una spinta al titolo Banca IMI che ha alzato il target price a 9,2 euro ...

EUR/USD scende 1 - 24 e Piazza Affari supera i 22.700 punti : Il primo è quello derivante dalla politica fiscale Usa e dalla recente presentazione del piano di investimenti nelle infrastrutture che ammonterebbe a circa 1.500 miliardi di dollari nel giro di 10 ...

EUR/USD scende a 1 - 24 e Piazza Affari supera i 22.700 punti : Non solo, ma il dollaro dimostra una strana debolezza nonostante i dati macro continuino a dare certezze di un'economia in buona salute , prezzi, produzione industriale, settore immobiliare e Pil, .

Piazza Affari guida la riscossa delle Borse europee : Teleborsa, - Nessun segnale di ripensamento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si avviano a chiudere la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre che la ...

Piazza Affari e Borse europee attese sopra la parità in avvio - attenzione a Eni : Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari senza riferimenti dalla Cina (16 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per terminare al meglio la settimana. Mercati chiusi in Cina. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:14:00 GMT)

Piazza Affari chiude al rialzo insieme all'Europa : Le Borse europee chiudono la giornata in rialzo sostenute da alcune trimestrali migliori delle attese, tra le quali spicca quella di Airbus, che oggi ha aggiornato i massimi di sempre grazie anche all'...

Saipem guida l'avanzata dei titoli Oil a Piazza Affari : Teleborsa, - Denaro su Saipem , maglia rosa del FTSE Mib con un rialzo del 3,3% a 3,479 euro. A scatenare la corsa ai titoli della big dei servizi per l'industria petrolifera la nuova commessa da 750 ...

Saipem guida l'avanzata dei titoli Oil a Piazza Affari : Denaro su Saipem , maglia rosa del FTSE Mib con un rialzo del 3,3% a 3,479 euro. A scatenare la corsa ai titoli della big dei servizi per l'industria petrolifera la nuova commessa da 750 milioni di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari guarda ai 22.500 punti (15 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo che possa consentirle di agguantare i 22.500 punti che sono molto vicini. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 03:12:00 GMT)

Borse europee in rally. A Piazza Affari FTSE Mib +1 - 81% : Teleborsa, - Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari e gli altri principali listini del Vecchio Continente , che si allineano al ritrovato buonumore di Wall Street. La Borsa USA aveva aperto le ...

Borse in altalena - ma Piazza Affari è la migliore : In primo luogo corre l'economia della zona euro, trascinata dalla Germania , +0,6% il Pil congiunturale tedesco nel quarto trimestre del 2017; +2,9% tendenziale, contro +3% atteso, . L'Italia limita ...