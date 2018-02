Pattinaggio artistico | Olimpiadi PyeongChang 2018 | magico Yuzuru Hanyū nel corto | in

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : short program maschile. Matteo Rizzo qualificato per il libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero molto spettatore, i grandi favoriti della specialità sono pronti a sfidarsi a suon di grandi numeri con l’obiettivo di muovere i primi passi verso le medaglie che verranno assegnate domani al termine del programma libero. Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Nathan Chen, Jin ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : al via lo short del singolo maschile - per Matteo Rizzo la qualificazione è alla portata : Archiviata l’emozionante gara delle coppie di artistico, una delle più belle della storia dei Giochi Olimpici Invernali, a partire da questa notte scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang gli atleti del singolo maschile. A rappresentare i colori azzurri ci sarà il diciannovenne romano stanziato a Bergamo Matteo Rizzo, il quale ha già ben figurato in entrambi i segmenti nel Team Event, competizione di apertura della ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del programma corto maschile (venerdì 16 febbraio). Per l’Italia Matteo Rizzo : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, saranno gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo venerdì assisteremo infatti al programma corto maschile, dove l’Italia schiererà il campione nazionale Matteo Rizzo, in attesa del free skating di sabato che assegnerà le medaglie. Le gare saranno trasmesse ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : i fantastici cinque pronti a darsi battaglia nel corto maschile - Yuzuru Hanyu per il secondo titolo : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, saranno gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La gara maschile sarà come sempre una delle più attese e spettacolari, anche perché sarà l’unica gara nella quale vedremo all’opera il campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu. Il ventitreenne ...

PyeongChang - Pattinaggio artistico coppie : azzurri emozionano : PyeongChang , Corea del Sud, , 15 feb. , askanews, Non sono arrivate medaglie per l'Italia dalla finale del programma di coppia artistico del pattinaggio di figura, era oggettivamente impossibile. Ma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marchei-Hotarek oltre tutte le aspettative - obiettivo raggiunto per Della Monica-Guarise : Quanto successo questa notte sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena di PyeongChang è destinato a rimanere per sempre nelle pagine Della nostra storia sportiva per quanto concerne la specialità delle coppie di artistico di Pattinaggio. Per motivi e per ragioni rigorosamente differenti, le coppie azzurre Valentina Marchei-Ondrej Hotarek e Nicole Della Monica-Matteo Guarise hanno raggiunto i propri obiettivi, piazzandosi tra le prime dieci ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e Bruno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Strabilianti Marchei/Hotarek! Record italiano e primo posto! Caduta per Della Monica/Guarise ma saranno nella top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

