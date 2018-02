Partiti ed elettori Le paure che la politica non capisce o non gestisce

2 per mille ai Partiti - il Pd aumenta gli incassi ma l’exploit è delle destre. Gli elettori più ricchi? Quelli forzisti e di Ncd : Il Pd incassa 110mila firme in più arrivando a quasi 602.500, pari a un incasso aggiuntivo di 1,5 milioni rispetto ai 6,4 del 2016: +25%. Ma vede calare – dal 50,6 al 49% del totale – la percentuale di contribuenti che hanno deciso di destinargli il 2 per 1000 della propria Irpef, come prevede il nuovo sistema di finanziamento dei partiti in vigore dal 2014. Al secondo posto resta la Lega Nord, che riceve 1,8 milioni contro gli 1,4 ...