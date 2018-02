Paolo Bonolis mette in imbarazzo la Clerici a Sanremo Young

Avanti un altro - Pier Silvio Berlusconi ospite di Paolo Bonolis : Pier Silvio Berlusconi presente in studio con Paolo Bonolis durante Avanti un altro Un vero e proprio successo. Avanti un altro si autoconsacra puntata dopo puntata nel preserale di Canale 5 che Paolo Bonolis, padrone di casa, condivide con Gerry Scotti e i suoi due quiz Caduta Libera e The Wall. Durante la puntata appena andata in onda però il pubblico ha potuto notare un particolare non insolito. Infatti prima del rush finale con il gioco in ...

Sanremo Young 16 febbraio : Richard Gere e Paolo Bonolis ospiti della Clerici : Sanremo Young debutta in prima serata su Rai 1 stasera, venerdì 16 febbraio, alle ore 20:35. Sarà Antonella Clerici a presentare il nuovo talent show in diretta dal famoso Teatro Ariston a quasi una settimana di distanza dalla conclusione della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Le anticipazioni della prima puntata di Sanremo Young del 16 febbraio svelano che Antonella Clerici avrà il compito di presentare tutti i giovani concorrenti in ...

Paolo Bonolis - FRECCIATA A BARBARA D'URSO/ Video - ad Avanti un altro il concorrente-fan della conduttrice : PAOLO BONOLIS, frecciatina a BARBARA D'URSO durante la puntata odierna di Avanti un altro: tra i concorrenti, un fan della conduttrice di Pomeriggio Cinque. (Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 00:03:00 GMT)

Sanremo Young - anticipazioni prima puntata : ospiti Richard Gere e Paolo Bonolis : Sanremo Young, la prima puntata andrà in onda venerdì 16 febbraio su Rai1 già dalle 20.35 (subito dopo il Tg1 delle 20). Ecco cosa succederà nel talent show condotto da Antonella Clerici e in onda dal teatro Ariston: concorrenti in gara, giudici e ospiti. Sanremo Young, il meccanismo Ogni cantante presenterà al pubblico la propria […] L'articolo Sanremo Young, anticipazioni prima puntata: ospiti Richard Gere e Paolo Bonolis proviene da ...

Sanremo Young : Elisabetta Canalis e Cristina D’Avena tra i 10 esperti - Antonella Clerici parte con Richard Gere e Paolo Bonolis : Antonella Clerici in conferenza stampa (inevitabilmente) a Sanremo per la presentazione del suo nuovo programma, Sanremo Young, in onda da venerdì 16 febbraio su Rai1 (eccezionalmente subito dopo il Tg1 delle 20, non ci sarà Soliti ignoti). Antonella Clerici parla di Sanremo Young “Speriamo che rimanga un po’ dell’energia e della luce di questo Festival […] L'articolo Sanremo Young: Elisabetta Canalis e Cristina ...

Il Festival di Sanremo fuori dal teatro Ariston? Il sindaco sull’idea di Paolo Bonolis - Claudio Baglioni si propone come architetto : La proposta di Paolo Bonolis di portare il Festival di Sanremo fuori dal teatro Ariston ha trovato terreno fertile presso l'amministrazione della città. Non è stata soltanto una provocazione quella lanciata qualche mese fa dal conduttore della kermesse nelle edizioni del 2005 e del 2009: Bonolis ha dichiarato che sarebbe tornato volentieri a fare il Festival solo qualora fosse uscito dalla dimensione molto ridotta del teatro Ariston, uno ...

Ascolti Sanremo 2018 : prima serata a 11 - 6 milioni (52 - 1%) - miglior debutto dal 2005 con Paolo Bonolis : Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018. Come è andata la prima serata del 68° Festival di Sanremo? Ascolti tv di martedì 6 febbraio 2018: Festival di Sanremo, prima serata La prima puntata del 68° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ha ottenuto nella prima parte 13.776.000 […] L'articolo Ascolti Sanremo 2018: prima serata a 11,6 milioni (52,1%), miglior debutto dal 2005 con ...

Paolo Bonolis condurrà Scherzi a parte : le novità : Scherzi a parte 2018: tutte le novità con Paolo Bonolis Dopo il grande successo registrato nelle due puntate trasmesse in prima serata su Canale 5 della breve tredicesima edizione di Scherzi a parte, il programma ideato da Fatma Ruffini potrebbe tornare presto in tv dopo due anni di pausa. Anche nella nuova edizione dovremmo ritrovare da un lato Le Iene, il gruppo di Davide Parenti che realizzerà gli Scherzi, dall’altro Paolo Bonolis, alla ...

PIPPO BAUDO/ Quando Paolo Bonolis gli rubò 10mila lire... : PIPPO BAUDO riceve il premio alla carriera e parla del Sanremo di Baglioni:"bastano tre o quattro canzoni per fare la storia di un festival". Aneddoto sul conduttore e Paolo Bonolis.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:50:00 GMT)