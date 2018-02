Paola Turci figli e famiglia | la vita privata della cantante

Amici 2018 - i figli di Paola Turci? A parlarne è proprio lei! : Sono tante le domande sulla vita privata di Paola Turci: figli, famiglia, ex marito e compagno, queste sono le curiosità che più di altre vengono ricercate e sono oggetto di domande da parte vostra, e quindi siamo qui a riassumere ciò che è successo nella vita della cantante fino a oggi. E c'è molto da raccontare, inoltre Paola non si è mai tirata indietro nel corso delle interviste dal rispondere a domande sui suoi sentimenti e su ciò che si ...

Carlo Di Francesco contro Zic : interviene Paola Turci : Zic difeso da Paola Turci dopo il giudizio di Carlo Di Francesco Gran parte della puntata di oggi di Amici è stata dedicata a Zic, a rischio eliminazione per volere di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi. Ad opporsi alle parole dette dai due insegnanti ci ha pensato Paola Turci, ha alla fine ha rivolto gentilmente ai due colleghi una richiesta inaspettata. Zic si è confrontato inizialmente con Carmen, sfida che ha portato sia Rudy che Carlo a dare ...

Video di Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018 per un duetto tutto al femminile : Un duetto tutto al femminile per Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018: le due artiste hanno presentato insieme il brano Non smettere mai di cercarmi. Dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno, la Turci torna sul palco dell’Ariston ma questa volta in veste di “ospite”, assecondando così la scelta di Veronica Scopelliti per la quarta serata dedicata proprio ai duetti. Durante un’intervista realizzata da Radio Italia, Noemi ha ...

ANDREA AMATO / Chi è l'ex marito di Paola Turci? "Presto ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi" : ANDREA AMATO è l'ex marito di Paola Turci, sposato nel 2010 con una cerimonia ad Haiti, esattamente a sei mesi dal terremoto che ha distrutto l'isola. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:02:00 GMT)

Paola Turci : età - altezza - peso e vita privata. L’incidente che nel 1993 le cambiò la vita - il matrimonio fallito e la musica : Paola Turci aveva 28 anni quando sopravvisse a uno spaventoso incidente che la segnò fuori e dentro. Nel 2015, a 50 anni, sceglie di mostrarsi senza più paura delle cicatrici, che continuano a fare male a lungo, anche quando sono diventate invisibili. Si è fatta conoscere per la prima volta al grande pubblico negli anni ’80, dopo aver incontrato il discografico Vincenzo Micocci dell’etichetta IT (che seguiva già i percorsi di ...

Amici 17 - Paola Turci critica Carmen : “Canti da signora” (video) : .@PaolaTurci vuole che Carmen lavori maggiormente sulla parte emotiva dell'esibizione, voi cosa ne pensate? #Amici17 pic.twitter.com/jmoPdbDZlr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda venerdì 26 gennaio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The Jab, Yaser Ramadan, Black Soul Trio, Emma Muscat, Grace Cambria, Nicole ...

