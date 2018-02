Pamela Mastropietro Cosa c' è dietro questo spaventoso omicidio? Quarto Grado

Pamela Mastropietro - tutti i dubbi sulla morte della 18enne : il movente - le cause del decesso e l’ipotesi di violenza sessuale : Il movente, la dinamica dell’occultamento, la stessa causa della morte. Continuano a venire alla luce nuovi elementi di indagine, ma sono ancora molti i dubbi sugli ultimi minuti di vita di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo, fatto a pezzi, è stato ritrovato in due trolley abbandonati il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza. Diverse domande non hanno ancora trovato risposta. Eppure qualcosa in più c’è: a cominciare dalla ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - la telefonata di Innocent. "La ragazza sta male" : Macerata, 15 febbraio 2018 - «Una ragazza si è sentita male, cosa dobbiamo fare?». Questa telefonata sarebbe partita dalla mansarda degli orrori martedì verso Anthony Anyanwu , il quarto nigeriano ...

Potrebbe essere questa l'ultima foto di Pamela Mastropietro - prima di essere uccisa : questa è l'ultima foto di Pamela Mastropietro. E' stata scattata a Macerata, martedì 30 gennaio, alle 11. A fermare l'immagine è una telecamera della farmacia di via Spalato: la 18enne romana esce dopo aver comprato una siringa. Porta con sé il suo trolley rosso e blu, dentro il quale l’indomani verranno trovate parti del suo corpo smembrato. Uscita dalla farmacia, secondo la ricostruzione ...

Pamela MASTROPIETRO/ Sempre più certo l'omicidio : non sarebbero spariti organi interni (Chi l'ha visto) : Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 21.15 su Rai3, tutti gli aggiornamenti e gli ultimi sviluppi sul caso di PAMELA MASTROPIETRO.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Potrebbe essere questa l'ultima foto di Pamela Mastropietro - prima di essere uccisa : questa è l'ultima foto di Pamela Mastropietro. E' stata scattata a Macerata, martedì 30 gennaio, alle 11. A fermare l'immagine è una telecamera della farmacia di via Spalato: la 18enne romana esce ...

Pamela Mastropietro/ Gip convalida arresti di altri 2 nigeriani assieme a Innocent Oseghale - Chi l'ha visto? - : Pamela Mastropietro: a 'Chi l'ha visto', in onda oggi. Due nigeriani arrestati assieme a Innocent Oseghale, accusati di omicidio e occultamento corpo.

Pamela Mastropietro - il gip di Macerata convalida gli arresti per Lucky e Awelima : arresti convalidati per Desmond Lucky e per Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nella morte di Pamela Mastropietro, che restano in carcere. Lo ha deciso il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni. Awelima, 27 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere, Desmond Lucky, 22 anni, ha risposto alle domande, negando però su tutta la linea di avere a che fare con la morte della 18enne, il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due ...

Pamela Mastropietro/ Gip convalida arresti di altri 2 nigeriani assieme a Innocent Oseghale (Chi l'ha visto?) : Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 21.15 su Rai3, tutti gli aggiornamenti e gli ultimi sviluppi sul caso di Pamela Mastropietro.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Pamela Mastropietro - spunta l'ombra dell'omicidio rituale : Sul caso del brutale omicidio di Pamela Mastropietro vi sono ancora diversi 'punti oscuri' e misteriosi da chiarire, cosa che sino ad ora la versione ufficiale diffusa dalla maggioranza dei media mainstream non ha fatto. Inoltre, la stessa versione ufficiale che era stata utilizzata per la tragedia è ormai sempre di più screditata, in quanto anche lo stesso zio della ragazza, l'avvocato Marco Valerio Verni, ha sostenuto che Pamela non può essere ...

Chi l'ha visto? 14 febbraio : le morti orrende di Pamela Mastropietro e Jessica Valentina Faoro : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 14 ...

Pamela Mastropietro - è stato “un omicidio efferato”. Collabora il quarto indagato : Pamela Mastropietro, è stato “un omicidio efferato”. Collabora il quarto indagato Per Lucky Desmond e Awelima Lucky, due dei nigeriani indagati per la morte di Pamela Mastropietro, il gip di Macerata è chiamato oggi a convalidare i fermi. Intanto il quarto indagato a differenza degli altri sta mostrando un atteggiamento “Collaborativo”.Continua a leggere Per Lucky […] L'articolo Pamela Mastropietro, è stato “un omicidio efferato”. ...

Pamela MASTROPIETRO/ Il criminologo : quella violenza 'rituale' non va d'accordo con la mafia nigeriana : Il caso di PAMELA MASTROPIETRO si apre a situazioni inquietanti: potrebbe essere un caso di rito magico nigeriano. Ne abbiamo parlato con il criminologo LUCA STEFFENONI

Omicidio di Pamela Mastropietro - pugnalata quando era viva : Macerata, 13 febbraio 2018 - Pamela Mastropietro era viva quando è stata aggredita con due coltellate al fegato e un colpo alla testa . È quanto rivelano le prime conclusioni della perizia medico-...

Pamela Mastropietro - Vittorio Feltri : 'Perdio - diteci perché i nigeriani l'hanno uccisa'. Il mostruoso sospetto : La fisiognomica non è una scienza esatta, forse non è neanche una scienza. Tuttavia quando guardo le fotografie di Pamela, la ragazza fatta a pezzi a Macerata da alcuni nigeriani brutti come il demonio, non riesco a pensare fosse completamente rimbambita dalle ...