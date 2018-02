Pamela | il Gip | Accoltellata quando il cuore batteva ancora

Omicidio Pamela - convalidato dal gip di Macerata l'arresto dei due nigeriani : Uno solo dei fermati ha risposto alle domande negando ogni coinvolgimento. Il quarto indagato mostra intanto un atteggiamento collaborativo. Per tutti decisivi saranno i risultati del Ris, attesi tra ...

Il gip di Macerata convalida il fermo dei due nigeriani per l'omicidio di Pamela : È stato convalidato il fermo dei due nigeriani accusati di aver ucciso Pamela Mastropietro a Macerata e del vilipendio e occultamento del suo cadavere. I due - Lucky Awelima, 27 anni, e Desmond Lucky, 22 anni - sono stati nuovamente trasferiti nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Dei due, Awelima - consigliato dal suo legale Giuseppe Lupi - si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre l'altro accusato ha negato ...

Pamela Mastropietro - il gip di Macerata convalida gli arresti per Lucky e Awelima : arresti convalidati per Desmond Lucky e per Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nella morte di Pamela Mastropietro, che restano in carcere. Lo ha deciso il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni. Awelima, 27 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere, Desmond Lucky, 22 anni, ha risposto alle domande, negando però su tutta la linea di avere a che fare con la morte della 18enne, il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato in due ...

Pamela Mastropietro - il Gip esclude l'omicidio. Meloni all'attacco : "Precedente gravissimo" : Forse il "killer" di Pamela Mastropietro non era un killer. Com’è noto ieri il Gip ha escluso l’omicidio dalla convalida dell'arresto di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano fermato dopo il...

Pamela morta di overdose. Ma per il gip non è omicidio : «Tutto ciò che dice Oseghale è che Pamela Mastropietro ha avuto una crisi da overdose, lui l'ha vista strabuzzare gli occhi e, allora, spaventato è uscito di casa»: lo dice al Giornale il procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, spiegando quelli che sono gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte della diciottenne romana. Ma la versione del nigeriano non torna. «C'è un testimone - chiarisce il ...

Pamela - il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio. 'Era in overdose - sono scappato'. Indagato un altro uomo /Foto : Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela ...

