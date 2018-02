Pamela è stata uccisa a coltellate | l' autopsia esclude l' overdose

"Pamela Mastropietro è stata uccisa con due coltellate al fegato e un colpo alla testa" : Pamela Mastropietro è stata uccisa da un gruppo di persone. La conferma arriverebbe dall’esito dell’esame istologico, secondo quanto riporta oggi sulla Stampa Grazia Longo. ...

Due coltellate e un colpo in testa. Così è stata ammazzata Pamela : Oramai non ci sono più dubbi: Pamela Mastropietro, prima di essere tagliata a pezzi, è stata uccisa da un gruppo di persone. La conferma arriva dall’esito dell’esame istologico, consegnato ieri pomeriggio da medico legale Mariano Cingolani al procuratore capo di Macerata Giovanni Giorgio. ...

Laura Boldrini a Tgcom24 : "Sugli omicidi di Pamela e Jessica non c'è stata la stessa reazione" : Il presidente della Camera a "Fatti e Misfatti": "E' inaccettabile strumentalizzare la violenza sulle donne. Migranti? Bisogna introdurre le quote regolari". Poi una stoccata a Salvini: "Porta la Lega sulle stesse posizioni dell'estrema destra".

Laura Boldrini a Tgcom24 : 'Sugli omicidi di Pamela e Jessica non c'è stata la stessa reazione' : "Non sempre di fronte alla brutalità si reagisce con lo stesso sdegno. Per il caso di Pamela c'è stata una mobilitazione che non abbiamo visto per Jessica. E' inaccettabile strumentalizzare la ...

Pamela - così è stata massacrata : nigeriani traditi dall'ultimo sms : di Daniel Fermanelli e Andrea Taffi MACERATA Ammazzata. Da un branco di tre nigeriani, a cui verosimilmente si era ribellata, nonostante lo stordimento dell'eroina. E poi fatta a pezzi dagli stessi ...

Pamela Mastropietro - nuova terribile svolta : sarebbe stata massacrata per nascondere le violenze pre mortem : Secondo le parole di Mariano Cingolani, medico legale che in passato ha seguito casi di cronaca nera come quelli legati all'omicidio Meredith o all'ancora poco chiara morte di Marco Pantani, ...

Le carte choc sulla mutilazione : Così Pamela è stata smembrata : tolta parte dell'organo sessuale : In quelle carte c'è tutto l'orrore del mondo, il male nella sua forma più buia. A tirarle fuori è il Tempo che oggi le pubblica in eslusiva in quella che diventa la cronaca di un viaggio nelle atrocità umane. La bestia ha un nome è un cognome: Innocent Oseghale. È stato lui a deturpare "completamente" il corpo di Pamela Mastropietro smembrandolo "in vari pezzi con grossi strumenti da taglio". Non lo ...