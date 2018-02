PAGELLE Steaua Lazio 1-0 | i voti della partita Europa League sedicesimi

PAGELLE Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : Basta disastroso - Milinkovic Savic superficiale : Pagelle Steaua Bucarest-Lazio – Reduce da tre ko consecutivi in campionato, la Lazio non riesce ad interrompere la striscia di risultati negativi perdendo in casa dello Steaua Bucarest, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai padroni di casa è Bastato un goal di Ghohéré. Inzaghi, pensando alla prossima gara con il Verona, ha optato per un turnover massiccio, forse eccessivo, snobbando un po’ l’impegno. ...

