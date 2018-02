Pagelle Steaua Bucarest-Lazio 1-0 | Basta disastroso | Milinkovic Savic superficiale

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le Pagelle . Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...

Pagelle / Steaua Lazio : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : Pagelle Steaua Lazio : i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League . Trasferta insidiosa in terra rumena per la squadra biancoceleste(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:09:00 GMT)

LIVE – Pagelle Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA : biancocelesti all’arrembaggio per avvicinarsi agli ottavi di finale : CLICCARE QUI PER SEGUIRE LA CRONACA DELLA PARTITA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Steaua Bucarest-Lazio, sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Calcio d’inizio alle ore 21.05 e seguite con la nostra DIRETTA i voti minuto per minuto dei giocatori biancocelesti, in un match di grande importante per la squadra di Simone Inzaghi, che cerca il riscatto dopo la piccola crisi in ...