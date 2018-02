: Marzo 2017: frattura della mascella e del bacino, rottura del braccio sinistro e della milza, varie fratture al cos… - Eurosport_IT : Marzo 2017: frattura della mascella e del bacino, rottura del braccio sinistro e della milza, varie fratture al cos… - NotizieIN : Olimpiadi, snowboard: oro per la Moioli - stefionice : RT @azzurridigloria: È OROOOO! CHE GARA DI @michimoioli CHE CONQUISTA LA SUA PRIMA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI ED È DEL METELLO PIÙ PREGIATO! B… -

Straordinaria Michelache domina la finale del cross delloe vince l'oro, il secondo per l'Italia.L' azzurra ha vinto con grandissimo margine e chiude a braccia alzate davanti alla giovanissima francese Pereira de Sousa e alla Samkova (Cec). Per l'Italia è la sesta medaglia. Buona anche la prova di Raffaela Brutto che accede ai quarti dopo i ripescaggi, poi va in semifinale grazie al 3° posto ma poi finisce in terra nella semifinale dominata dalla. La Brutto è seconda nella 'small final'.(Di venerdì 16 febbraio 2018)