Olimpiadi | Michela Moioli vince l' oro nello snowboard

Olimpiadi invernali 2018 - Michela Moioli medaglia d’oro snowboard cross. Delusione per il SuperG maschile : Michela Moioli conquista il secondo oro al femminile per l’Italia ai Giochi invernali di Pyeongchang, dopo quello di Arianna Fontana. La 22enne bergamasca è la nuova campionessa olimpica dello snowboard cross e la prima italiana a conquistare la medaglia più preziosa in una qualsiasi specialità della tavola. Il medagliere azzurro conta adesso due ori, un argento e tre bronzi: dopo neanche una settimana di competizioni è già migliore di quelli di ...

Olimpiadi invernali - grande Michela Moioli : oro nello snowboard cross : Infortunio dal quale l'atleta 22enne dell'Esercito si è ripresa maturando nel corso di questi quattro anni e arrivando a vincere la coppa del mondo di snowboard cross nel 2015/16, a cui si aggiunge ...

Olimpiadi invernali 2018 : chi è Michela Moioli - oro nello snowboard cross : Originaria di Alzano Lombardo, ha vinto da favorita cancellando l'incubo di Sochi 2014. Talento purissimo e grande carattere

Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang : Era la grande favorita e una delle atlete italiane più attese: ha vinto l'oro quasi in solitaria The post Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Snowboard - Michela Moioli LEGGENDARIA! Primo oro di sempre per l’Italia alle Olimpiadi! Ottavo sport vincente - tricolore dominante : Michela Moioli ha letteralmente riscritto la storia dello Snowboard italiano, ha confezionato un’impresa leggendaria che rimarrà per sempre negli annali, indimenticabile e indelebile. L’azzurra ha trionfato con pieno merito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, si è imposta con l’autorevolezza della fuoriclasse e ha regalato all’Italia il secondo oro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Prima ...

Michela Moioli - Olimpiadi PyeongChang 2018 : “Il giorno più bello della mia vita. Mi immaginavo la vittoria e ho vinto” : Michela Moioli è la nuova Campionessa Olimpica di snowboardcross. Un trionfo epocale per l’azzurra sulle nevi di PyeongChang, la lombarda si è consacrata e galvanizzata ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Grazie a tantissime persone. Questo è il giorno più bello della mia vita. Io in questa gara ci credevo tantissimo, è stato come un viaggio, come una scalata e la cima ha davvero un panorama fantastico. Sono tre giorni che ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il palmares di Michela Moioli. Tutti i podi - le medaglie e le vittorie : una bacheca dorata : Michela Moioli è entrata nella leggenda dello sport italiano vincendo la medaglia d’oro nello snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha letteralmente dominato la sua gara e si è imposta con la classe degna delle più grandi Campionesse. La 22enne è salita sul podio a cinque cerchi per la prima volta carriera e ha arricchito un palmares notevole nonostante la sua giovane età: in bacheca figurano infatti ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia. Michela Moioli ci regala il secondo oro : CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi INVERNALI DI PyeongChang 2018 L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri puntano in grande con una bella squadra assordita che può farci sognare. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere il maggior numero possibile di medaglie sognando l’oro. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia alle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di venerdì 16 febbraio. Michela Moioli ci regala l’oro! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di venerdì 16 febbraio. SKELETON: Maschile: 1) Sungbin Yun (Corea del Sud) 2) Nikita Tregubov (OAR) 3) Dom Parsons (Gran Bretagna) SCI ALPINO: SuperG maschile: 1) Matthias Mayer (Austria) 2) Beat Feuz (Svizzera) 3) Kjetil Jansrud (Norvegia) SNOWBOARD: Snowboardcross femminile: 1) Michela Moioli (Italia) 2) Julia ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : Michela Moioli contro tutte - Paris 7° in superG : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli è seconda dopo le qualifiche. In testa Samkova : Una prova che non può essere ritenuta come banco di prova fondamentale, ma ci sono state le prime scaramucce (anche se non dirette) per quanto riguarda la gara dello Snowboardcross femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. L’attesissima azzurra Michela Moioli è seconda al termine delle qualifiche: tempo di 1:16.97 timbrato ovviamente nella prima run che sottolinea l’eccellente feeling della nativa di Alzano Lombardo con la pista ...