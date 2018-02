Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di venerdì 16 febbraio

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con gli ori di Moioli e Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia molto fallosa si arrende per 6-4 alla Danimarca : Dopo due vittorie consecutive arriva la seconda sconfitta nel torneo olimpico in quel di PyeongChang per l’Italia del Curling al maschile. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Danimaca per 6-4, al termine di una sfida che ha visto Mosaner e Retornaz commettere tanti errori di misura, ma che ha messo in mostra i tanti progressi della compagine tricolore, sempre più a proprio agio nel competere a questi livelli davvero alti. La squadra ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : oro e dominio assoluto per Yun Sungbin. Fuori dal podio Dukurs! : Un dominio davvero incredibile, forse potrebbe candidarsi ad essere la gara con più distacco (ovviamente andando fare il giusto paragone tra i vari sport) di tutte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Non c’è mai stata storia, dalla spinta della prima run all’arrivo della quarta: Yun Sungbin è il padrone dello Skeleton. Il coreano è andato a prendersi sul catino di casa la medaglia d’oro a Cinque Cerchi al termine di quattro ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli è seconda dopo le qualifiche. In testa Samkova : Una prova che non può essere ritenuta come banco di prova fondamentale, ma ci sono state le prime scaramucce (anche se non dirette) per quanto riguarda la gara dello Snowboardcross femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. L’attesissima azzurra Michela Moioli è seconda al termine delle qualifiche: tempo di 1:16.97 timbrato ovviamente nella prima run che sottolinea l’eccellente feeling della nativa di Alzano Lombardo con la pista ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Wendy Holdener sorprende tutti nella prima manche dello slalom. Quarta Shiffrin - settima Costazza : Risultato a sorpresa nella prima manche dello slalom speciale femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. tutti si aspettavano il fenomeno Mikaela Shiffrin, soprattutto dopo il dominio arrivato nel gigante della giornata di ieri, invece la campionessa olimpica in carica è solo terza dopo la prima discesa. Al comando c’è comunque una delle grandi favorite in chiave podio: la svizzera Wendy Holdener. Per l’elvetica tempo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 16 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (16 FEBBRAIO) Saranno 28 gli italiani in gara nella giornata di venerdì 16 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo alcune importanti carte da medaglia: la migliore è indubbiamente quella di Michela Moioli nello snowboardcross ma attenzione anche a Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill nel SuperG. L’Italia di curling ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 5000 metri femminili la ceca Martina Sablikova sfida le olandesi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 5000 metri femminili dello Speed skating. Favorite sul Gangneung Oval la ceca Martina Sablikova, campionessa in carica, e le olandesi Esmee Visser e Annouk Van der Weijden. Possibili outsider saranno la tedesca Claudia Pechstein e la canadese Ivanie Blondin. Oggi non vi saranno italiane in gara. Si comincia alle 12.00 ora italiana. OASport vi propone la DIRETTA ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Huskova e Xu si sfidano negli aerials - Orlova ci prova : Domani si assegnerà il titolo degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina dello sci Freestyle incoronerà la nuova Campionessa e alla vigilia doveva essere una lotta aperta tra la cinese Xu Mengtao (argento a Sochi 2014) e la bielorussa Hanna Huskova, cioè le due ragazze che hanno dominato la stagione in Coppa del Mondo. In qualifica, però, è spuntata la russa Alexandra Orlova che ha chiuso al comando: sarà ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 15 km skating : Cologna a caccia del riscatto ma i norvegesi vogliono il tris : Sarà tris d’oro per la Norvegia o cambierà il vento nello sci di fondo maschile? La 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli in programma domani alle 7 si preannuncia dall’esito incerto e con tanti pretendenti. la Norvegia si può permettere di non schierare Johannes Hoesfjot Klaebo (che aveva già preannunciato la sua assenza in questa gara prima dell’inizio dei Giochi) e di essere comunque la Nazionale faro anche in ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri a caccia della qualificazione nel trampolino lungo HS140 : Domani alle 13.30 ora italiana si terrà la qualificazione del Salto con gli sci maschile, nella gara sul trampolino lungo HS140. Se i papabili nomi per il successo finale sono sempre gli stessi, con Kamil Stoch a caccia del riscatto dopo l’opaca prova nel trampolino corto che lo ha visto fermarsi ai piedi del podio e pronto a ingaggiare una battaglia entusiasmante con i vari Richard Freitag, Daniel Andre Tande, Andreas Wellinger, Johann ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani USA per il riscatto con la Slovacchia - la Svezia attende la Germania : Prosegue domani il torneo olimpico di Hockey su ghiaccio maschile, con quattro partite in programma. Nella terza giornata valida per i gironi, scendono in campo le squadre del gruppo A e del gruppo C, queste ultime nuovamente sul ghiaccio dopo aver giocato anche nella giornata odierna. Si comincia con il gruppo B, dove gli USA sono chiamati alla vittoria per recuperare il mezzo passo falso commesso nel corso della prima giornata quando, sopra ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Yun Sungbin è a due manche di distanza dal tanto atteso oro : Una delle medaglie d’oro più scontate di questi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, e attese, era quella dello Skeleton maschile. Il padrone di casa coreano Yun Sungbin, infatti, ha dominato la Coppa del Mondo di questa stagione e si è preparato in maniera maniacale per centrare la vittoria sulla pista di casa. Le prime due manche disputate (clicca qui per la cronaca) hanno ribadito con forza questo progetto e, infatti, il ventitreenne ...