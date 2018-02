Olimpiadi Invernali 2018 programma 17 febbraio | orari italiani e gare

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sognano nella mass start : L’ultima, grande occasione per una medaglia individuale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start di domani rappresenta l’ultima chiamata individuale della rassegna a Cinque Cerchi in Corea del Sud per quanto riguarda le donne del Biathlon: in 30 per tre posti sul podio, con due italiane in piena lotta per provare ad inserirsi nella corsa al podio. Vediamo con quali ambizioni si presenteranno al via della ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : questa notte il free program maschile. Matteo Rizzo rischia il quadruplo? : La scorsa notte, nella difficilissima gara delllo short program individuale maschile, il pattinatore azzurro Matteo Rizzo è riuscito a raggiungere l’importante qualificazione per il programma libero grazie all’ennesima ottima prestazione nel segmento, in cui ha realizzato tra gli altri elementi uno splendido triplo axel giudicato con un +2 da 8 giudici su 9, chiudendo al ventitreesimo posto provvisorio guadagnando 75.63 punti, ...

Michela Moioli/ Oro nello snowboard cross : "È il giorno più bello della mia vita" (Olimpiadi Invernali 2018) : Michela Moioli, oro nel snowboard cross: sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2018. Arriva un altro oro per i nostri azzurri, grazie alla 22enne atleta dello snowboard(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per un bis storico nei 1500m. Martina Valcepina ha voglia di riscattarsi : Dopo il trionfale oro nei 500 metri, Arianna Fontana torna nuovamente sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La campionessa valtellinese sarà impegnata domani nei 1500 metri, la distanza più lunga nello Short track, andando a caccia di una doppietta storica. Il successo di martedì ha sicuramente galvanizzato Arianna e le ha tolto anche quella pressione di dover per forza conquistare quella medaglia d’oro che non ...

Il medagliere delle Olimpiadi Invernali 2018 : Aggiornato al termine di ogni giornata di gare (quindi nel primo pomeriggio italiano): in testa c'è la Germania, l'Italia è nona The post Il medagliere delle Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gruppo B equilibratissimo - Svezia e Finlandia in testa al girone C : Prosegue il torneo di Hockey su ghiaccio valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sono scese in campo le squadre del gruppo B e del gruppo C, per un totale di quattro partite. Nel gruppo B regna sovrano l’equilibrio. La situazione, a una giornata dal termine, vede gli USA davanti a tutti con quattro punti, OAR e Slovacchia seconde a tre e Slovenia fanalino di coda a quota due. Nelle gare di oggi, infatti, le due squadre ...

Sfila nudo all'inaugurazione - arriva 114esimo ma il portabandiera del Tonga è il vincitore morale delle Olimpiadi invernali : Non avrà vinto nessuna medaglia, non si sarà fatto notare per particolari doti nello sci di fondo, ma quel che è certo è che Pita Taufatofua ha rappresentato il suo Tonga nel miglior modo possibile. E non solo per aver Sfilato a petto nudo nella cerimonia d'inaugurazione di queste Olimpiadi invernali, ma per aver ricordato a tutti che, anche nella competizione per antonomasia, si può semplicemente partecipare, ...

Il torneo maschile di Curling prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e giunge al giro di boa nella giornata di sabato 17 febbraio. Sono in Programma ben quattro partite: scontro diretto al vertice tra Canada e Svezia, l'Italia si gioca davvero moltissimo contro il Giappone, incroci importanti anche tra Svizzera e Norvegia e Corea del Sud e Gran Bretagna.

sabato 17 febbraio l'Italia tornerà in campo per giocare la quarta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno il Giappone in un match fondamentale per le nostre ambizioni di semifinale: bisogna vincere a tutti i costi, dopo la sconfitta di ieri contro la Danimarca, per continuare a sognare in grande. Mosaner e compagni hanno le carte in regola per battere la compagine

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (sabato 17 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani sabato 17 febbraio saranno 22 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una vera e propria pattuglia azzurra che insegue sogni di medaglia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Schieriamo infatti delle importanti carte da medaglia con l’obiettivo di aumentare il nostro bottino: Sofia Goggia e Federica Brignone nel SuperG insieme a Nadia Fanchini, Arianna Fontana e Martina Valcepina sui 1500m dello ...

