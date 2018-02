Nuovo mandato? Se l' Italia chiama farò il mio dovere | Gentiloni

Gentiloni : Nuovo mandato? Se l'Italia chiama farò mio dovere : Roma, 16 feb. , askanews, - "Se l'Italia chiama deve chiamare una compagine di governo che continui su questa strada, io farò il mio dovere, come ho sempre fatto in questi anni". Lo ha detto il ...

Madrid prepara Nuovo mandato cattura UE contro Puigdemont : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Secondo la stampa catalana - ci sarà un Nuovo mandato di arresto europeo per Puigdemont entro aprile : Ben ill 62%, che sale all'85% tra i sostenitori dei`Popolari´, crede che l'economia spagnola sia in fase di miglioramento ma oltre la metà, circa il 53%, pensa che il governo non abbia alcun ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ È nato l'amore? Tutto rimandato al Nuovo anno : Luca Onestini e Ivana Mrazova, è nato l'amore tra i due dopo il Grande Fratello Vip o si tratta soltanto di amicizia? Una rivelazione scoraggia i fan!(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:01:00 GMT)

MPS - Falciai non disponibile per Nuovo mandato : ... Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte Paschi di Siena, comunica la propria indisponibilità ad accettare la candidatura nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle ...

Mps : Falciai rinuncia al Nuovo mandato. Lunedì assemblea : Il ministero dell'Economia integrerà la lista per il cda con un nuovo nome al posto di Falciai prima dell'inizio dell'assemblea in programma Lunedì prossimo. I soci si riuniscono in sede ...

