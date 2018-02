Noemi Durini sepolta viva sotto le pietre Il fidanzato | Quando sono andato via

Morte Noemi Durini - perizia shock : “Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre” : Morte Noemi Durini, perizia shock: “Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre” Le dichiarazioni rilasciate dal 18enne Lucio Marzo a psichiatri e psicologi riscrive ancora una volta il caso della 16enne scomparsa il 3 settembre e ritrovata morta dieci giorni dopo Continua a leggere L'articolo Morte Noemi Durini, perizia shock: “Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre” sembra essere il ...

Morte Noemi Durini - perizia shock : "Il fidanzato afferma di averla sepolta viva sotto le pietre" : Le dichiarazioni rilasciate dal 18enne Lucio Marzo a psichiatri e psicologi riscrive ancora una volta il caso della 16enne scomparsa il 3 settembre e ritrovata morta dieci giorni dopo

“L’ho sepolta viva. E diceva queste cose”. Noemi Durini - spunta il dettaglio choc. Una fine ancora più orribile : mesi dopo la scomparsa della 15enne del Salento - ecco emergere la verità sui suoi ultimi minuti di vita : Un dettaglio terribile, inquietante, che getta una luce ancora più sinistra sulla morte di Noemi Durini, la giovane di 15 anni di Specchia, in provincia di Lecce, avvenuta all’alba dello scorso 3 settembre. A ucciderla il fidanzato L.M. di Alessano, che ha da poco compiuto 18 anni. “L.M. conferma che Noemi fosse caduta. E, nuovamente, dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c… stai ...

Omicidio Noemi Durini - l’avvocato del fidanzato : “Lucio non sta bene - è molto segnato” : Omicidio Noemi Durini, l’avvocato del fidanzato: “Lucio non sta bene, è molto segnato” Lucio Marzo era capace di intendere e volere al momento dell’Omicidio della sedicenne di Specchia Noemi Durini: lo dicono i periti del tribunale che hanno confermato anche la capacità del giovane di stare in giudizio. Recentemente il diciottenne ha puntato il dito […] L'articolo Omicidio Noemi Durini, l’avvocato del fidanzato: “Lucio non sta bene, è ...

Noemi Durini/ Fausto Nicolì interrogato : "Sono stato tirato in ballo da un barbaro burattino" : Noemi Durini, Fausto Nicolì interrogato: "Sono stato tirato in ballo da un barbaro burattino". Le ultime notizie sull'omicidio della sedicenne.

Il meccanico di Patù interrogato in Procura : ' Non sono io l'assassino di Noemi Durini' - : In mattinata, si è tenuto l'ascolto del 49enne di Patù Fausto Nicolì , tirato in ballo da L. attraverso una lettera consegnata ad un agente di Polizia Penitenziaria. Dinanzi al pubblico ministero ...

