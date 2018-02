Nikolas Cruz e gli stragisti delle scuole americane

In pantaloncini e con una pistola in mano : così Nikolas Cruz si esercitava nel cortile di casa : Si esercita nel cortile di casa, impugnando una pistola e puntando ad altezza uomo. La Cnn ha pubblicato un video che mostra Nikolas Cruz, il killer che ha ucciso 17 persone nella sparatoria della scuola Marjory Stoneman Douglas di Parkland in Florida, mentre si esercita con un'arma. Le immagini, risalenti all'ottobre 2017, sono state registrate da un vicino di casa di Cruz.Intanto la contea locale sta ricostruendo la dinamica dell'attacco del ...

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

Strage Florida : chi è Nikolas Cruz - il killer del liceo di Parkland - : Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo ...