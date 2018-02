News Sampdoria | si ferma un difensore | le ultime in vista del Milan

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018)– “Riscaldamento ed esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco: questo il programma dai blucerchiati – rinforzati numericamente dal Primavera Andrea Tessiore e dall’U16 Emanuel Ercolano – indella trasferta dio, dove domenica sera affronteranno ilal “Meazza”. Personalizzato sul campo per Jacopo Sala che ha accusato un’infiammazione alla caviglia destra, mentre Dennis Praet prosegue il programma specifico di recupero agonistico”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dellacon il report odierno: continua la preparazione per la sfida con il, siSala ma per l’ex Verona non sembra essere niente di grave. L'articolo, siun: leindelsembra essere il primo su CalcioWeb.