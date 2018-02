New York | amplia l' ascesa Sotheby' s

New Yorker : "Silenziata a 4 giorni dal voto una relazione tra Trump e modella di Playboy". Casa Bianca : "Fake News" : Donald Trump ha avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016. Lo riporta il New Yorker citando un documento scritto della donna, Karen McDougal.McDougal non descrive i dettagli della relazione con Trump sul magazine, spiegando di non voler violare l'accordo con American Media, che le ha pagato quattro giorni prima delle elezioni 150.000 dollari per i diritti sulla storia, che non ha mai pubblicato. Secondo il New Yorker, ...

Ceo New York Times : la carta stampata ha almeno altri 10 anni di vita - : In un'intervista all'emittente Cnbc, l'amministratore delegato del quotidiano statunitense, Mark Thompson, ha assicurato che vorrebbe che l'edizione cartacea sopravvivesse e prosperasse il più a lungo ...

Volevano fabbricare bombe : due fratelli gemelli arrestati a New York - : I due avevano accumulato 14 chili di esplosivo. Gli investigatori hanno anche trovato un diario in cui si parlava di una "Operazione carne". Il sindaco De Blasio: "Probabilmente salvate molte vite". ...

New York - preparavano bombe : arrestati due fratelli : Uno dei due gemelli insegnava in una scuola a Manhattan nella quale qualche tempo fa era scattato un allarme bomba

New York : in forte denaro Perrigo : Ottima performance per Perrigo , che scambia in rialzo del 2,57%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa che il titolo ...

A New York corre Equifax : Grande giornata per Equifax , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,91%. Lo scenario su base settimanale di Equifax rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . ...

Seduta positiva a New York. Brillano Cisco e Apple : Seduta in rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 25.057,42 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa ...

New York Fashion Week : ecco le 5 cose di cui tutti stanno parlando! : Guarda il video e scopri quali sono le 5 cose di cui sta parlando il mondo della moda : PH: getty images

Una trans è riuscita ad allattare il proprio figlio. È successo a New York : Ha allattato il proprio figlio anche se è trans. È successo a New York ed è la prima volta nella storia che succede. La paziente, 30 anni, si è presentata al Center for transgender Medicine and Surgery del Mount Sinai Hospital di New York ed è stata sottoposta a un trattamento ormonale chiamato "lattazione indotta non puerperale".Come riporta l'Ansa, questo protocollo ormonale viene utilizzato anche nelle donne per ...

I 25 anni di David Zwirner a New York - : David Zwirner. 25 Years. Installation view at David Zwirner, New York 2018. Courtesy David Zwirner, New York London Hong Kong Non sono molte le gallerie, soprattutto a New York, che arrivano a ...

A New York corre Hanesbrands : Brilla Hanesbrands , che passa di mano con un aumento del 4,34%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

A New York corre Abercrombie & Fitch : Prepotente rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra una salita bruciante del 3,25% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , ...

New York : in acquisto Movado : Grande giornata per la big statunitense degli orologi di lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Tweet razzisti - il New York Times licenzia giornalista appena assunta - : Quinn Norton, che da poche ore era entrata a far parte della testata americana, ne è stata subito allontanata per affermazioni social ritenute sconvenienti