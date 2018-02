Napoli-Spal | probabili formazioni | Mertens e Albiol nuovamente titolari

Arbitri Serie A : Torino-Juventus a Orsato. Napoli-Spal a Gavillucci : TORINO - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino - Juventus , in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della sesta giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Napoli-SPAL : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky, e su Premium Play per gli abbonati Premium. probabili formazioni Dopo l'abbondante turnover di coppa, Sarri ...

Napoli - Sarri espulso ma sarà in panchina contro la Spal : TORINO - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha comminato per Maurizio Sarri un'ammonizione con diffida 'per aver contestato platealmente una decisione arbitrale, urlando e uscendo dall'area ...

Il Manchester City e poi… il Napoli : i Sarri Boys incantano - alle spalle solo della squadra di Guardiola (forse) : Il Napoli continua ad incantare nel campionato di Serie A, nella gara di ieri gara fantastica contro la Lazio (una big del torneo) e risultato di 4-1 che non ha lasciato repliche. Gli azzurri giocano un calcio straordinario, i numeri parlano chiaro, il Napoli meglio di Barcellona, Juventus e Real Madrid e secondo solo al Manchester City. Infatti il pareggio di oggi del Barcellona contro il Getafe ha permesso al Napoli di balzare al secondo posto ...

Serie A/ Perplessità Var - Spalletti preferisce la moviola. Juve travolgente - ma davanti resta il Napoli : Serie A, il punto sulla 23^ giornata del campionato: ALFREDO MARIOTTI analizza i temi principali del turno. Goleada Juventus, continua la corsa con il Napoli. Frenate le due milanesi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Napoli : Ounas per Politano - Giaccherini tra Chievo e Spal : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri nuovi contatti tra i gialloblù e gli azzurri per il prestito dell'esterno offensivo, ma la Spal si è inserita, più defilato il Genoa. Oggi il Chievo ...

Aggressioni a Napoli - i ragazzi hanno paura : "Costretti a guardarci sempre le spalle" : L'aggressione al giovane Arturo nei pressi della metropolitana di Chiaiano ha sconvolto tutta la comunità, soprattutto gli studenti delle scuole della zona. Al microfono di NapoliToday, i giovani intercettati nei dintorni della...

BABY GANG A Napoli/ Nuova aggressione nella notte - Arturo alle vittime : “lasciatevi tutto alle spalle” : BABY GANG a NAPOLI: ennesima aggressione a scapito di un minore, insultato e picchiato, setto nasale rotto e prognosi di 30 giorni. Il consiglio di Arturo alle vittime.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:17:00 GMT)

Spal - Semplici : 'Juve? Più forte del Napoli' : L'allenatore della Spal, L eonardo Semplici , ha parlato a Premium Sport : 'Il Napoli sta facendo bene. Per lo scudetto è una lotta a due, ma la più forte rimane la Juventus. Ci sono anche Inter, Roma e Lazio ma credo che la lotta al vertice sia una questione tra ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Napoli-Atalanta - bufera dopo la partita : lo striscione della vergogna sugli spalti [FOTO] : striscione ATALANTA – Continua il momento magico dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha conquistato una grande qualificazione nella gara di Coppa Italia, blitz sul campo del Napoli e semifinale raggiunta. Stagione fino al momento entusiasmante per la squadra di Gasperini in campionato, Europa League e Coppa Italia, adesso l’obiettivo è continuare a stupire fino al termine della stagione. Nel frattempo ha fatto molto ...

Dal 'suo' Napoli alla Spal : Quagliarella da record - ha fatto piangere tutta la A : Noi sappiamo quanto sia determinante nell'economia della nostra squadra'. Parola di Marco Giampaolo, colui che vede tutti i giorni Fabio Quagliarella in allenamento, prima ancora che in partita. @...

L'Inter di Spalletti non sa più vincere : 0-0 con la Lazio - a -7 dal Napoli : L' Inter non sa più vincere. Nonostante la spinta dei 60mila di San Siro, la squadra di Spalletti non va oltre lo 0-0 contro la Lazio e chiude il girone di andata a -7 dal Napoli capolista e comunque ...

Napoli - il gelo (anche) sul San Paolo : per l'Udinese saranno in 10.000 sugli spalti : Ounas in campo, Rog pure e Giaccherini forse: non basteranno però le tante novità di formazione che Sarri proporrà stasera per attirare il grande pubblico al San Paolo. Complice il gelo, saranno circa ...