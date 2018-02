Napoli-Spal | probabili formazioni | Mertens e Albiol nuovamente titolari

Spal - Gazzoli : 'Napoli su Meret? Ecco la verità' : Andrea Gazzoli , direttore generale della Spal , ha risposto ai microfoni di Premium Sport alle voci su un possibile passaggio del portiere Alex Meret al Napoli : 'No, non è arrivata nessuna richiesta da parte di Giuntioli. Alex è un grande portiere, ha bisogno di tempo ed è giusto ...

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 1-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : Fantacalcio - i voti. Allan migliore in campo (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Napoli-Spal - pagelle : Allan decisivo - Callejon e Insigne si sacrificano - Calcio : Essenziale nell'economia del gioco partenopeo. Jorginho 6,5 - Spettacolare il suo primo quarto d'ora, esce stremato negli ultimissimi minuti. Hamsik 6 - Il suo 2-0 viene vanificato da una posizione ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Napoli partita in bilico...» : Ripartiamo convinti per centrare il nostro obiettivo - spiega il tecnico a Sky Sport - Paloschi e Floccari insieme solo alla fine? Ho iniziato la gara con una punta per mantenere un equilibro, poi ci ...

Napoli - Sarri : "Noi troppo leziosi. Con la Spal dovevamo chiuderla prima" : Maurizio Sarri può dirsi soddisfatto. Il suo Napoli grazie alla vittoria , 1-0, sulla Spal , è la nona consecutiva: record!, risorpassa la Juve in testa alla classifica. Ma il tecnico degli azzurri, ...

Napoli-Spal 1-0 - Allan stende gli emiliani : Basta un guizzo del brasiliano per siglare la nona vittoria di fila in campionato degli azzurri, ora di nuovo primi in classifica Serie A live, le partite di oggi. Risultati e classifica in tempo ...

Serie A - il Napoli batte la Spal di misura e si riprende la testa della classifica : Benevento-Crotone: cronaca, statistiche, tabellino BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Poli e Pulgar firmano la vittoria del Bologna sul Sassuolo, la numero 600 in Serie A. Decisiva negli ultimi minuti la punizione ...

Napoli-Spal - le pagelle : Allan è il migliore - Mertens stavolta non punge : Reina 6 - Chiamato in causa in una sola occasione, si fa trovare pronto. Hysaj 6 - Ottimo primo tempo, nella ripresa si limita a non concedere spazi. Albiol 6 - La Spal crea pochi grattacapi e ...

DIRETTA/ Napoli Spal - risultato finale 1-0 - info streaming video e tv : il Napoli torna in testa : DIRETTA Napoli Spal: info streaming video e tv, i partenopei puntano alla nona vittoria consecutiva per confermarsi in testa al campionato di Serie A.

Serie A Napoli-Spal 1-0 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli di Sarri conquista la nona vittoria consecutiva e si riprende il primo posto in classifica, sorpassando di nuovo la Juventus. Contro la Spal decide una rete di Allan al 6' del primo ...

Napoli-Spal 1-0 - decide un gol di Allan : il tabellino : Napoli-Spal 1-0 MARCATORI : Allan 6' p.t. NAPOLI , 4-3-3, Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho , dal 45' s.t. Diawara, , Hamsik , dal 25' s.t. Zielinski, Callejon , dal 41' s.t. ...