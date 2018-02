Napoli | Sarri Europa League | furia dopo il Lipsia | Non abbiamo onorato la

Europa League - Napoli-Lipsia 1-3 : Sarri ad un passo dall'eliminazione : NAPOLI - Se in campionato vola ad altissimi livelli, il Napoli è ad un passo dall'eliminazione in Europa League . Vano il vantaggio firmato Ounas. Gli uomini di Sarri si fanno rimontare dal Lipsia che,...

Napoli-Lipsia - probabili formazioni sedicesimi Europa League 2018 : Sarri si affida al turnover - chance per Ounas : Ampio turnover per Sarri in vista del match contro il Lipsia, valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Allo stadio San Paolo stasera, giovedì 15 febbraio, alle ore 21.05 gli azzurri sono attesi alla prima uscita nel trofeo “minore” dopo l’eliminazione dal girone di Champions League, ma la capolista del campionato di Serie A non ha intenzione di snobbare l’impegno, pur consapevole di dover ...

Napoli-Lipsia - Sarri : "Ci teniamo all'Europa League ma priorità al campionato" : Il tecnico toscano presenta la sfida di domani sera contro la rivelazione della Bundesliga: ''E' una squadra entusiasmante che ci metterà in difficoltà''

Napoli - Sarri : 'Juve? Non mi interessa - spero vadano avanti in Champions' : Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa: 'Viviamo delle difficoltà oggettive, domani saremo in 18 con tre portieri, quindi in 15 da campo. Dovremo fare un po' equilibrismo, cercando di essere competitivi ...

Sarri e le due staffilate alla Juventus : il tecnico del Napoli è scatenato! : Qualora la Juventus dovesse dire addio alla Champions League dopo la gara di ritorno con il Tottenham, per il Napoli potrebbe complicarsi la corsa allo scudetto. I bianconeri potrebbero concentrare tutte le forze sul campionato, ma a Sarri tutto ciò sembra non interessare particolarmente: “A me non interessa, ieri ho visto il Manchester City perché mi dà gusto vederlo, spero che una italiana vada avanti per il bene del calcio ...

Napoli - Sarri : ''Europa League folle e la Lega non ci aiuta'' : Napoli - Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida con il Lipsia al San Paolo, gara d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Dopo la conferenza, a Sky, il tecnico parla anche della ...

