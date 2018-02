Napoli | Milic verso il sì | accordo ad un passo

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ilpotrebbe acquistare l’ex Fiorentina Hrvoje Milić. Il calciatore è attualmente svincolato ed è entrato nelle mire del club partenopeo dopo l’ennesimo infortunio di Ghoulam, il quale non potrà essere d’aiuto alla causa napoletana. A quel punto Sarri si è trovato senza un’alternativa valida a Mario Rui sulla corsia sinistra ed ha dunque chiesto un rinforzo per il finale di stagione. Monitorato Siqueira, si è scoperto che i problemi fisici continuano ad affliggere l’ex Atletico Madrid, dunque al vaglio del club è rimasto il solo nome di. Ilè adesso in procinto di trovare l’con il calciatore croato sino al termine della stagione. In uncon la rosa cortissima, l’innesto del terzino ex Fiorentina potrebbe essere utile in caso di problemi fisici o squalifiche che potranno capitare in futuro a Mario Rui. Dunque ...