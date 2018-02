Napoli-Lipsia | le pagelle | si salva Ounas | male Diawara

Europa League - Napoli-Lipsia 1-3 : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Lipsia batte Napoli 3-1 , 0-0, , nella partita d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League, disputata sul terreno dello stadio San Paolo. I gol tutti nel secondo tempo: ...

Europa League. Brutto Napoli - il Lipsia passa 3-1 al San Paolo. Lazio ko 1-0 in casa Steaua : Partenopei avanti con Ounas, impietosa rimonta dei tedeschi con doppietta di Werner inframezzata dal gol di Bruma. A Bucarest decide Gnoheré in contropiede. Traversa di Milinkovic-Savic. Fra sette giorni le gare di ritorno

Napoli-RB Lipsia 1-2 : pagelle e tabellino : Napoli-RB Lipsia, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Video goal Napoli Lipsia 1-3 - Highlights e Tabellino Sedicesimi Europa League 15-02-2018 : Risultato Finale Napoli-Lipsia 1-3: Cronaca e Video Gol Ounas, Werner, Bruma Sedicesimi Europa League 15-02-2018 Azzurri vicinissimi a salutare l’Europa League: al San Paolo si materializza un incubo; il Napoli, dopo esser passato in vantaggio con Ounas, viene travolto dal Lipsia sotto i colpi di Bruma e Werner (doppietta). I partenopei non sono riusciti ad imporsi sul campo mentre i tedeschi hanno giocato una partita ordinata, ...

Il Napoli crolla in casa contro il Lipsia : finisce 1-3. Azzurri quasi fuori dall'Europa League : Il Napoli di Maurizio Sarri dimostra di non avere particolarmente a cuore l'Europa League. Gli Azzurri sono stati sconfitti per 3-1, in casa, dal Lipsia secondo in Bundesliga. Al vantaggio di Ounas hanno risposto Werner, con una doppietta, e Bruma che hanno gelato un San Paolo a dire il vero abbastanza deserto. Questo risultato negativo mette in bilico la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League per il Napoli che dovrà andare a ...

Napoli-Lipsia 1-2 La Diretta Vantaggio di Bruma : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI , 4-3-3, : Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Callejon, Zielinski. A disposizione: Rafael, Sepe, Albiol, Allan, ...

Pagelle Napoli-Lipsia 1-3 - Europa League 2018 : ottimi voti per i tedeschi - pochi i partenopei a salvarsi : Il Napoli ha perso in casa con il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di Europa League per 1-3. Di seguito le Pagelle della sfida. NAPOLI Reina 6.5 Si fa trovare subito pronto sulla partenza garibaldina dei tedeschi. Si ripete su Bruma, ma nulla può sulla conclusione di Werner. Bruma però si vendica e lo trafigge. Hysaj 6.5 Il migliore dei suoi all’inizio, spinge e crea occasioni in avanti (dal 54′ Mario Rui 5 Entra in campo ma ...

