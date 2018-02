Napoli | inchiesta smaltimento rifiuti | pubblicato il primo video di Fanpage VIDEO

L'inchiesta di Fanpage e la corruzione a Napoli : ...da un'inchiesta durata sei mesi e condotta in modo impeccabile dal portale Fanpage.it e svela gli ultimi sviluppi del delicato e non sempre trasparente rapporto tra traffico dei rifiuti e politica. ...

Napoli - corruzione e tangenti per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

Inchiesta a Napoli : nel mirino rifiuti e voto di scambio : Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un'Inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti e un voto di scambio che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale a Napoli per le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di Napoli, che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L'Inchiesta ...

Traffico di rifiuti e voto di scambio - inchiesta sulla politica a Napoli : perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Italia Passariello : Una inchiesta su voto di scambio e Traffico di rifiuti durante la campagna elettorale che vede indagate almeno dieci persone. Nel mirino della Procura di Napoli, che ha delegato le indagini allo Sco e alla Polizia, ci sono alcuni esponenti politici del centrodestra, quasi tutti candidati alle prossime elezioni. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, affiancato dal procuratore capo Giovanni Melillo, e che ...

