Napoli | corruzione per smaltire i rifiuti De Luca | “Sceneggiature impensabili | come

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. La diretta della conferenza stampa dalla redazione di Fanpage : In diretta dalla redazione di Fanpage.it la conferenza stampa del direttore Francesco Piccinini e del giornalista Sacha Biazzo dopo l’inchiesta sulla corruzione per gli appalti sui rifiuti L'articolo Napoli, corruzione per smaltire i rifiuti. La diretta della conferenza stampa dalla redazione di Fanpage proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - rifiuti e corruzione : tra gli indagati anche il figlio del governatore della Campania : È il figlio del governatore della Campania. L’inchiesta della procura di Napoli ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali

L'inchiesta di Fanpage e la corruzione a Napoli : ...da un'inchiesta durata sei mesi e condotta in modo impeccabile dal portale Fanpage.it e svela gli ultimi sviluppi del delicato e non sempre trasparente rapporto tra traffico dei rifiuti e politica. ...

Napoli - corruzione e voto di scambio : coinvolto consigliere regionale : Scoppia una nuova bomba politica in Campania nel pieno della campagna elettorale. I detonatori, come purtroppo spesso accade, sono corruzione e voto di scambio. Come riportato da Repubblica infatti, gli uomini dello Sco di Napoli e della Polizia di Stato stanno perquisendo gli uffici della Sma, SPA in house della regione Campania che si occupa di risanamento ambientale, bonifiche e depurazione. Insomma, un bel pezzo del ciclo dei rifiuti. ...

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (di cui pubblichiamo un’anticipazione con il commento del direttore del sito) in cui un finto ...

Napoli - corruzione e tangenti per smaltire i rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

Voto di scambio e corruzione - perquisizioni a Napoli : perquisizioni a Napoli negli uffici della Sma Campania, società in house della Regione Campania impegnata nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi, e negli uffici del consigliere ...

Napoli - indagini su corruzione e rifiuti : 19.10 Inchiesta della Procura di Napoli su corruzione e traffico di rifiuti. Risulterebbe indagato un consigliere regionale di FdI, candidato alle prossime elezioni. In una nota il candidato di FdI,Luciano Passariello, precisa: "Non mi è stata contestata alcuna condotta diretta che si ipotizzi antigiuridica. Risulto coinvolto perchè altre persone avrebbero fatto il mio nome. Qualcuno può millantare credito, ma essere nominato da altre persone ...

Napoli - indagine per corruzione aggravata da metodo mafioso e finanziamento illecito. Coinvolto consigliere di Fdi : Tutto è nato da un’inchiesta di Fanpage, la testata web napoletana che nel 2016 filmò le monetine regalate fuori ai seggi delle primarie Pd di Napoli. Stavolta i giornalisti hanno recitato il ruolo degli ‘agenti provocatori’ e per sei mesi hanno contattato i vertici della Sma Campania per proporre ‘affari’ sullo smaltimento dei fanghi. E così sono entrati in contatto – tra gli altri – con l’entourage del consigliere regionale Fdi Luciano ...

Napoli - nuova accusa di corruzione per l’imprenditore Alfredo Romeo : Una nuova accusa di corruzione a Napoli per Alfredo Romeo, l’immobiliarista del caso Consip. I carabinieri hanno perquisito gli uffici e la casa dell’ex dirigente del Comune di Napoli, Vincenzo Salzano, già responsabile dell’ufficio grandi reti tecnologiche, e dell’imprenditore Federico Orlandi. Secondo la ricostruzione della Procura il dirigente rilasciò l’autorizzazione a spostare e sostituire un paio di pali dell’illuminazione pubblica ...