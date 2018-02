Musica | Ultimo da Sanremo giovani 2018 a Giussano

Elton John : "La Musica mi ha salvato ma questo sarà il mio ultimo tour. Ora voglio dedicarmi alla mia famiglia" : Elton John, in una conferenza stampa a New York, ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo il tour mondiale: "Un modo per chiudere con il botto".Il cantante ha poi voluto precisare le ragioni del suo ritiro: "voglio passare del tempo con la mia famiglia. I miei figli avranno 10 e 8 anni quando il tour terminerà nel 2021, e spero di essere ancora in grado di portarli agli allenamenti di calcio. Le mia priorità, ora, sono loro e ...

