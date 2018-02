Monster Hunter World in nuove missioni dedicate | i dettagli sui prossimi eventi

Capcom : difficile il porting di Monster Hunter World su Switch : Monster Hunter World, l'apprezzato titolo di Capcom del quale vi abbiamo già offerto la nostra guida, è ormai disponibile per PS4 e Xbox One e, come già dichiarato dagli sviluppatori, il gioco è stato pensato per queste piattaforme e per il PC. Dopo l'annuncio di Monster Hunter World, molti hanno richiesto un porting su Nintendo Switch, ma secondo il presidente e Chief Operating Officer di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, sarebbe problematico, come ...

Monster Hunter World Guida : Dove trovare le ossa deforme - antiche e rocciose : Nelle nostre precedenti guide su Monster Hunter World, vi abbiamo illustrato Dove trovare i Cristalli, Gemme, Uova, ossa e Minerali o Dove trovare le Sacche Fiammeggiante, Acquatica, Elettrica e Velenosa. Quest’oggi vogliamo spiegarvi nel dettaglio, Dove recuperare le ossa deforme, antiche e rocciose. Monster Hunter World: Guida alle ossa Partiamo dalla premessa che le ossa sono molto rare e difficili da trovare ...

Disponibile il nuovo aggiornamento di Monster Hunter World su Ps4 e Xbox One : Dopo più di due settimane dall'uscita del tanto atteso Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida), è stato pubblicato, come riportato da Gamespot, un ulteriore aggiornamento per cercare di risolvere soprattutto problemi riguardanti l'esperienza multiplayer del titolo targato Capcom.Infatti, sembra che i problemi delle funzionalità di squadra che attanagliavano i giocatori su PS4 siano stati risolti con questa ultima patch. Sarà ...

Monster Hunter World - Dove trovare tutte le Sacche Elementali : Sacca Elettrica - Sacca Acquatica - Sacca Velenosa - Sacca Paralisi e molto altro : Monster Hunter World, come già saprete, è un titolo fortemente legato al crafting, una feature fondamentale per migliorare il proprio equipaggiamento. La creazione di nuove armi e armature sempre migliori consentirà al vostro cacciatore di progredire ed essere più letale. Proprio per questo, la ricerca dei materiali sparsi all'interno del mondo di gioco, oltre ad essere spesso difficile, risulta di fondamentale importanza per il vostro ...

Monster Hunter World Recensione - il nuovo mondo di Capcom : Ci sono due categorie di giocatori di Monster Hunter World: quelli che non sanno nulla e quelli che sanno tutto. Per i primi raccomandiamo di leggere il nostro breve excursus sulla serie e sulle generazioni di giochi che ha vissuto negli ultimi dieci anni e più, per tutti gli altri invece facciamo una raccomandazione riguardo questa Recensione di Monster Hunter World. Chi scrive conosce la serie ma non ne è stato mai innamorato, a parte i ...

Un nuovo video di Monster Hunter World ci mostra il making of del gioco : Da qualche tempo Monster Hunter World, del quale vi abbiamo fornito la nostra guida, è stato reso disponibile per PlayStation 4 e Xbox One riscuotendo molto successo presso i giocatori, un successo testimoniato dai recenti dati che ci parlano di 6 milioni di unità distribuite e frutto del grande lavoro svolto dagli sviluppatori di Capcom.A tal proposito è interessante il nuovo video riportato da Gematsu, la terza parte del "making Of" di Monster ...

Monster Hunter World : le copie distribuite in tutto il mondo e le vendite digitali hanno superato quota 6 milioni : Sembra proprio che Monster Hunter World, del quale vi abbiamo offerto la nostra guida, abbia fatto breccia nel cuore dei giocatori, lo testimoniano i nuovi dati di vendita aggiornati.In appena tre giorni dal lancio si sono contate 5 milioni di unità distribuite per Monster Hunter World, ora, come segnala Gematsu, le copie distribuite in tutto il mondo e le vendite digitali hanno superato quota sei milioni. Si tratta del gioco Capcom più veloce ...

Monster Hunter World testato su quattro console e in otto modalità : come si gioca meglio? - analisi comparativa : Per un franchise cross-generation che ha goduto di grande successo su PlayStation 2, PSP, 3DS, Wii e Wii U, è sorprendente come Monster Hunter sia finito per giungere sull'attuale generazione di console. Disegnato da zero per trarre al massimo la potenza di PlayStation 4 e Xbox One, il recente Monster Hunter World promette ambiziosi cambiamenti alla formula della serie, sfoggiando nuova tecnologia in questo processo di rinnovamento. Quindi qual ...

Monster Hunter World : diamo uno sguardo in anteprima al gameplay dell'espansione Street Fighter : Capcom ha recentemente tenuto una trasmissione in diretta per Monster Hunter: World durante la quale ha mostrato in anteprima il gameplay dell'espansione che sarà dedicata a Street Fighter, in arrivo nelle prossime settimane.Come riporta PlayStation Lifestyle, questa permetterà di giocare nei panni del celebre personaggio della saga Ryu, e di combattere i mostri scagliando un enorme quantitativo di Hadoken.Proprio nella trasmissione possiamo ...

Monster Hunter World : Recensione - Trailer e Gameplay : La caccia è ufficialmente aperta, Monster Hunter World è disponibile nei negozi su PS4 e Xbox One, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, anticipandovi che l’edizione PC del titolo, arriverà in Autunno. Monster Hunter World Recensione Il gioco inizia con la creazione sia del nostro personaggio che del compagno di viaggio, dalla scelta degli indumenti alle singole caratteristiche. Dopo aver portato ...

Monster Hunter : World è il gioco più popolare su Xbox One : Monster Hunter: World sembra essere riuscito a conquistare un pubblico decisamente più ampio rispetto al passato, ma comunque di nicchia, diventando un successo importante in tutto il mondo. Tuttavia, per quanto globale possa essere, resta comunque un gioco giapponese, e questi non tendono ad andare particolarmente bene su Xbox One. Ma non in questo caso. Recentemente, sono stati ...

Monster Hunter World - Dove trovare Fucium - Dragonite - Cristalli di Luce e altri minerali : Monster Hunter World pone, esattamente come ogni altro capitolo della serie, un evidente focus sul crafting e ovviamente non possiamo di certo ignorare una delle tipologie di materiali più importanti per questa meccanica. I minerali sono fondamentali per la costruzione di armi e armature migliori e per questo vale la pena di scoprire Dove possiamo trovare particolari tipi come Fucium, Dragonite e Cristalli di Luce. In questa pagina della guida ...

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

Monster Hunter World Guida : Dove trovare i Cristalli - Gemme - Uova - Ossa e Minerali : Le Sacche in Monster Hunter non sono gli unici materiali di cui avrete bisogno per la fabbricazione di Armature, Armi ed Oggetti di vario tipo. In questo articolo Guida vi spiegheremo Dove recuperare i vari Cristalli, Gemme, Uova, Ossa e Minerali vari. Guida ai Cristalli, Gemme, Uova, Ossa e Minerali in Monster Hunter World Cristallo Corallino: Questo materiale può essere estratto sugli Altipiani Corallini, il luogo migliore per ...