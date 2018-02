Minniti alla Grande Moschea di Roma | prima volta per scacciare le ombre del

huffingtonpost

: L’apertura di Minniti alla larghe intese fa arrabbiare Renzi - LaStampa : L’apertura di Minniti alla larghe intese fa arrabbiare Renzi - limesonline : Minniti nel #nuovoLimes dice molte cose interessanti. A partire dalla citazione di Huizinga: «noi viviamo in un mon… - fattoquotidiano : “Farei parte di un governo di unità nazionale? Assolutamente sì, purché ci fosse anche il mio partito”. Così il… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Inizia il suo discorso con le parole con le quali lo storico olandese Johan Huizinga, arrestato dai nazisti nel 1942 e morto prigioniero nel 1945, aprì il suo celebre saggio "Ledel futuro" (tradotto in italiano come "La crisi della civiltà"): "Noi viviamo in un mondo ossessionato. E lo sappiamo". La pacatezza dei toni, allora come ora, svela la drammaticità della denuncia del responsabile del Viminale, Marco, perché dice chiaro e tondo - "è del fascismo che Huizinga scriveva" - delle immani tragedie che gli uomini del Novecento stavano per affrontare di lì a poco.In piena campagna elettorale e nonostante il vento del populismo che soffia forte,si è recato per lanelladi, la maggiore d'Europa, pocodell'inizio della preghiera settimanale, per visitare il Centro islamico ...