Milano | si salva dall' accusa di stalking per un corto circuito legislativo | paradosso in

Milano - bimbo cade sui binari della metro : ragazzo lo salva [VIDEO] : Milano, bimbo cade sui binari della metro: un ragazzo lo ha salvato. “Ho pensato che mancava poco e che il bambino andava salvato. Certo, oggi continuo a pensare che senza l’intervento della signora dell’Atm, sarei riuscito a salvare il bambino ma io non ce l’avrei fatta”: Lorenzo Pianazza racconta cosi’ all’ANSA le emozioni di un gesto che non pensava avrebbe provocato tale clamore. Ieri, quando ha ...

Paura a Milano - incendio in un palazzo di 13 piani : salvate tre persone intrappolate - 10 intossicati | Foto : Un grosso incendio è divampato in un palazzo di 13 piani a Quarto Oggiaro. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano, da cui esce una densa colonna di fumo nero. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con sette mezzi. L'intero edificio è stato evacuato. Dalle prime informazioni almeno tre persone sono state tratte in salvo dai pompieri.

