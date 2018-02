Milano chiude positiva per la terza seduta di fila

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 28% - : ANSA, - Milano, 15 FEB - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% a 22.495 punti.

Borsa Milano chiude in calo - -1 - 35% : ANSA, - Milano, 13 FEB - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,35% a 22.034 punti. 13 febbraio 2018

Turismo : a Milano Bit chiude con oltre 46mila visitatori : Milano, 13 feb. (AdnKronos) – oltre 46mila visitatori e 1.500 buyer italiani ed esteri provenienti da 79 Paesi, in particolare da Centro e Sudamerica, Medio Oriente, Europa dell’Est, India, Russia e Stati Uniti. Questi alcuni dei numeri di Bit, la Borsa internazionale del Turismo, che si è chiusa oggi a Milano nei padiglioni di FieraMilanocity.‘Con quasi 15 mila incontri conclusi e un tasso di conversione salito al 43%, dal 29% ...

Wall Street recupera e chiude in positivo Dj +1 - 40 e Nasdaq +1 - 44% - Male Milano a -1 - 33% : Dopo il tonfo di ieri e dopo una giornata sull'ottovolante Wall Street chiude in ripresa. Il Dow Jones guadagna l'1,40% a 24.194,13 punti, il Nasdaq sale dell'1,44% a 6874,49 punti mentre lo S&P 500 ...

Borsa : Milano chiude in calo come Europa : ANSA, - Milano, 9 FEB - Wall Street fallisce il rimbalzo dopo il tonfo di ieri e trascina in profondo rosso tutti i listini europei, archiviando la peggiore settimana degli ultimi due anni. A farne le ...

Borse in calo - Milano chiude a -2 - 26% : 18.36 Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre Borse Europee. L'indice Ftse Mib cede il -2,26% a 22.466 punti. Tra i titoli peggiori, Recordati (-8% dopo i conti sotto le attese) e Buzzi Unicem (-6,1%). In controtendenza Unicredit, a +2,1%. Ad appesantire i listini anche l'andamento negativo di Wall Street. Tornano i timori sull'inflazione, che potrebbe portare ad un rialzo dei tassi Usa. Francoforte chiude a -2,62%, Parigi a -1,98% ...

Milano - Piazza Affari chiude pesante : Ftse Mib -2 - 26% : Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,26% a 22.466 punti. Giornata in controtendenza per Unicredit dopo i conti: il titolo, a fronte di una ...

Borsa : Milano chiude in calo del 2 - 08% : ANSA, - Milano, 6 FEB - La Borsa di Milano chiude in netto calo, dopo la pesante mattinata in scia al tonfo di Wall Street, poi limitato nel pomeriggio con la maggior cautela Oltreoceano. L'indice ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 44% - : ANSA, - Milano, 2 FEB - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,44% a 23.202 punti.

Borsa - Milano chiude in calo : indice Ftse Mib a -1 - 44% : Chiusura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,44% a 23.202 punti. In netto ribasso anche per i principali listini europei. A Francoforte il Dax arretra dell'1,68% a 12.785,16 ...

Borsa : Milano chiude sulla parita' - soffre ancora Leonardo - -2% - : ... - Milano, 31 gen - Chiusura contrastata per le Borse europee, nonostante Wall Street abbia rialzato la testa dopo la frenata della vigilia e nell'attesa delle decisioni di politica monetaria che ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 11% : ANSA, - Milano, 31 GEN - Seduta marginalmente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,11% a 23.507 punti. 31 gennaio 2018

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Milano, 30 GEN - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,35% a 23.480 punti.