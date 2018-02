Milan | Gattuso | ' Per me è un sogno | spero che duri il più a lungo possibile'

Milan - Gattuso 'Tengo il risultato - non la prestazione'. Cutrone 'Grazie ai compagni' : RAZGRAD , BULGARIA, - Il Milan ipoteca il biglietto per gli ottavi di Europa League battendo per 3-0 in trasferta il Ludogorets . I rossoneri hanno avuto la meglio sui bulgari grazie alle reti di ...

Gattuso : Spero che sogno Milan duri tanto : ANSA, -MilanO, 15 FEB - "Per me è un sogno, Spero che duri il più a lungo possibile". Rino Gattuso non nasconde più l'ambizione di restare sulla panchina del Milan nella prossima stagione, ma non la ...

Milan - i calciatori vogliono la conferma di Gattuso : sentite le parole di Bonaventura : Il Milan vince, convince a tratti, ma la cosa più importante è che la squadra di Gattuso sembra essere definitivamente ritrovata e sorridente. Un’emblematica dichiarazione del momento Milanista l’ha fatta nel post gara Bonaventura, il quale vuol proseguire il percorso intrapreso con Gattuso: “Ci auguriamo che non sia solo un traghettatore, il mister ha creato qualcosa di bello”, le sue parole a Sky sport sono davvero ...

Milan - Romagnoli : 'Momento molto positivo. Bonucci è un fenomeno'. Su Gattuso... : Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Ludogorets e Milan : 'Dopo il primo anno ho avuto un po' di difficoltà perché mi sono fatto male, ho avuto troppi infortuni. Non mi sono operato al menisco quest'...

Gattuso : 'Romagnoli tra i migliori difensori italiani. Futuro? Un onore allenare il Milan - spero duri a lungo' : L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha commentato a Sky Sport la vittoria sul campo del Ludogorets: ' Non parlerei di partita perfetta, potevamo giocare meglio, ma si sa che in Europa è difficile giocare, sono partite strane. Loro potevano crearci problemi,...

Milan - Gattuso : "Risultato un po' bugiardo - ma siamo in crescita" : Il 3-0 del suo Milan in casa del Ludogorets non inganni: Rino Gattuso è soddisfatto ma "non parlerei di partita perfetta, potevamo sviluppare meglio alcune situazioni", dice a Sky Sport nel post partita. "In Europa però le partite sono strane - analizza il tecnico rossonero -, tutto sommato possiamo tenerci stretto questo 3-0 anche se il risultato è un po' bugiardo, ora testa ...

Incredibile ma vero : 3-0 per il Milan ma Gattuso bacchetta i suoi uomini… Ringhio “tattico” : Il Milan ha vinto per 3-0 in Bulgaria in casa del Ludogorets, ipotecando il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico rossonero Gattuso però, non è parso soddisfatto ai microfoni di Skysport: “Non parlerei di partita perfetta, potevamo giocare meglio ma si sa che in Europa è difficile giocare, sono partite strane. Loro potevano crearci problemi, ma noi ci teniamo stretto questo 0-3 ma è un risultato bugiardo ...

Ludogorets-Milan 0-3 : Cutrone più Rodriguez e Borini - Gattuso ipoteca la qualificazione : Il Milan di Gennaro batte il Ludogorets in trasferta , 3-0, grazie ai gol di Cutrone, Rodriguez e Borini. qualificazione agli ottavi di Europa League ipotecata. LEGGI LA CRONACA

Abbiati : Spero che Gattuso resti al Milan : ANSA, - MilanO, 15 FEB - "Sono tante le speranze che Gattuso possa rimanere", al Milan nella prossima stagione. Lo ha ammesso il club manager rossonero Christian Abbiati, pur sottolineando che l'...

Milan - Abbiati : 'La conferma di Gattuso? Tante speranze. Su Donnarumma...' : Il club manager del Milan , Cristian Abbiati , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets. GATTUSO - 'Il mister lavora con tutti ma ora si sta affidando di più su questo gruppo specifico. Gattuso confermato per la prossima stagione?...

LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 in DIRETTA : formazioni ufficiali. Gattuso sceglie Cutrone con Suso e Calhanoglu : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ludogorest-Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sfida importante per il Milan, che vuole proseguire anche in Europa l’ottimo momento. La squadra di Gennaro Gattuso sembra aver ingranato, in serie positiva da otto incontri (cinque vittorie e tre pari). Una striscia nata dal derby di Coppa Italia vinto con l’Inter, un successo che ha instillato fiducia al gruppo rossonero, ...

Milan - l'ex Brocchi : 'Gattuso merita un premio per quello che sta facendo' : Cristian Brocchi , ex tecnico del Milan , ora assistente di Fabio Capello al Jiangsu Suning , parla a RMC Sport : ' Gattuso ? Sta facendo un ottimo lavoro, subentrare vuol dire far bene e dimostrare con i risultati che sta facendo qualcosa d'importante. Meriterebbe ora un premio, perché ha tirato fuori il ...