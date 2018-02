Michela Moioli REGINA DI OLYMPIA! Campionessa olimpica | assolo verso la gloria a

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : Michela Moioli contro tutte - Paris 7° in superG : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli è seconda dopo le qualifiche. In testa Samkova : Una prova che non può essere ritenuta come banco di prova fondamentale, ma ci sono state le prime scaramucce (anche se non dirette) per quanto riguarda la gara dello Snowboardcross femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. L’attesissima azzurra Michela Moioli è seconda al termine delle qualifiche: tempo di 1:16.97 timbrato ovviamente nella prima run che sottolinea l’eccellente feeling della nativa di Alzano Lombardo con la pista ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : Michela Moioli contro tutte - Delusione Fill : è subito fuori in SuperG

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli seconda dietro Samkova nelle qualifiche

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli - la sfida più grande. Eva Samkova lo spauracchio da battere

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Michela Moioli sogna una medaglia : Dopo la delusione della nottata italiana, dove nella gara maschile l’Italia non è riuscita addirittura a trovare la semifinali con la stella Omar Visintin uscito prematuramente agli ottavi di finale a causa di una caduta, i colori azzurri puntano tutto su Michela Moioli per quanto riguarda lo Snowboardcross: in programma infatti nella tarda notte italiana la prova al femminile. Formula classica: prima le qualifiche, poi le batterie da sei ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite della gara femminile. Michela Moioli atleta da battere - insidie transalpine per lei : Non c’è tempo per piangersi addosso: dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le qualificazioni inizieranno alle 02.00 ora italiana, mentre le fasi finali andranno in scena a partire dalle ore 04.15: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a ...

Michela Moioli prepara la tavola : 'Sono pronta per il podio' : La bergamasca arriva all'appuntamento olimpico saldamente in testa alla Coppa del mondo, con quattro vittorie stagionali e un solo podio mancato. 'Sono pronta, finalmente è arrivata la gara che può ...

Snowboard : Michela Moioli - una medaglia olimpica per chiudere il cerchio : 16 febbraio 2014, siamo a Sochi, sul pendio di Krasnaja Poljana. Una giovanissima Michela Moioli sembra lanciata verso un risultato storico per la disciplina in Italia, nonostante i soli 18 anni va a caccia di una clamorosa medaglia, ma incappa in una brutta caduta e deve dire addio ai sogni di gloria. Sono passati quattro anni e l’azzurra, nonostante momenti non del tutto positivi, è arrivata all’appuntamento olimpico ancor più convinta dei ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Ho due coltelli tra i denti. Alle Olimpiadi tranquilla - siamo tante favorite. Contenta per il podio di Godino” : Michela Moioli è letteralmente scatenata in questo frangente della stagione, ha vinto la seconda gara nel giro di 24 ore ed è lanciatissima verso la conquista della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’azzurra si presenterà con tutti i favori del pronostico Alle imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni rilasciate da Michela alla Fis dopo il successo di Feldberg: “Oggi è stata più difficile, ho fatto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli scappa via - che balzo di Michele Godino! : Giornata strepitosa per i colori azzurri dello Snowboardcross che si riverbera anche nelle classifiche di Coppa del Mondo: tra le donne, Michela Moioli, a tre prove dal termine ha oltre 1000 punti di vantaggio sulla concorrenza, e quindi a marzo potrà anche amministrare per portare a casa il titolo. Nella graduatoria maschile balzo di Michele Godino, che entra tra i primi 20, totalizzando quest’oggi più punti di quanti ne aveva raccolti ...

Snowboardcross - SCATENATA! Michela Moioli firma la doppietta - vittoria show a Feldberg : che volo verso le Olimpiadi : Quarta affermazione stagionale, la seconda consecutiva sulle nevi tedesche di Feldberg, per la nostra Michela Moioli, che trionfa ancora in Coppa del Mondo di Snowboardcross ed allunga in vetta alla classifica: ancora una volta l’azzurra, che ora punta al bersaglio grosso a PyeongChang, evita il gioco di squadra francese e beffa le tre transalpine in finale con lei. Charlotte Bankes è seconda, Chloe Trespeuch chiude il podio, ai cui piedi ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : nelle qualificazioni si impongono Michela Moioli ed Emanuel Perathoner : Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrà essere una splendida giornata per i colori azzurri: nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in corso a Feldberg, in Germania, si sono imposti Michela Moioli tra le donne ed Emanuel Perathoner tra gli uomini. Nella gara maschile è bastata la prima run ad Emanuel Perathoner, primo in 38″05 e a Michele Godino, 11° in 38″41, per staccare il pass per le ...