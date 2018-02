MICHELA MOIOLI | ORO SNOWBOARD Ds Pisoni | È più forte degli uomini Usa? Vogliono

Olimpiadi - MICHELA Moioli vince l'oro nello snowboard : PYEONGCHANG ? Arriva il secondo oro italiano ai Giochi olimpici invernali. Michela Moioli vince d?imperio lo snowboardcross, dominando tutte le manche fino alla finale. La...

TG Olimpico - edizione pomeridiana (16 febbraio). L'oro di MICHELA MOIOLI e tutti i podi di giornata : IL TG Olimpico (edizione pomeridiana 16 FEBBRAIO)

Perché il 16 febbraio è la data del destino di MICHELA MOIOLI - oro nello snowboard? : Neanche a farlo apposta. Lo stesso giorno, quattro anni dopo, per chiudere il cerchio nella maniera perfetta: con l'oro olimpico al collo, il primo per l'Italia nella storia dello snowboard.È la carriera - o forse meglio dire il destino - di Michela Moioli, 22enne di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, che il 16 febbraio 2014 si presenta al via della finale di snowboardcross di Sochi dopo una straordinaria rimonta in semifinale e forte ...

Chi è MICHELA MOIOLI - la regina dello snowboard : Nella sua bacheca c'erano prima di oggi due bronzi Mondiali e una coppa del mondo. A Pyeongchang si è presentata da favorita dopo avere collezionato un totale di 7 podi, tra cui 4 vittorie, nella ...

Chi è MICHELA MOIOLI - la regina dello snowboard : Pyeongchang, 16 feb. (AdnKronos) – Ventidue anni, due bronzi Mondiali, una coppa del mondo e ora il primo oro di sempre per i colori azzurri nello snowboard. “Se è un sogno, non svegliatemi”, dice la bergamasca Michela Moioli, classe 1995, dopo avere regalato all’Italia il secondo oro ai Giochi invernali di Pyeongchang seguito a quello di Arianna Fontana. Per essere di nuovo alle Olimpiadi ha scalato “una ...

MICHELA MOIOLI - dall’infortunio all’oro : «Se è un sogno - non svegliatemi» : Non c’è traccia dell’ansia che l’ha tormentata per tanto tempo nel sorriso di Michela Moioli, in trionfo sulla neve coreana. La snowboarder italiana ha preso quello che era suo secondo ogni pronostico, l’oro nella gara del cross sulla tavola. https://www.instagram.com/p/BfPyZbrFoCM/?taken-by=italiateam Quattro vittorie in coppa del mondo, ha fatto la gara da padrona. Perfetta dall’uscita dal cancelletto, supera l’americana Jacobellis in curva ...

Il secondo oro per l’Italia è ancora donna. MICHELA MOIOLI trionfa nello snowboard : Arriva la sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang. Ed è un secondo oro al femminile. L’ha conquistato la ventiduenne di Alzano Lombardo, Michela Moioli, nello snowboard cross, con un’inarrestabile corsa alla finale, una tenace lotta per conquistare una medaglia che aspettava da quattro anni. Ha travolto le avversarie nei quarti, in semifinale, e infine nell’ultima decisiva gara, che ...

Olimpiadi invernali - grande MICHELA MOIOLI : oro nello snowboard cross : Infortunio dal quale l'atleta 22enne dell'Esercito si è ripresa maturando nel corso di questi quattro anni e arrivando a vincere la coppa del mondo di snowboard cross nel 2015/16, a cui si aggiunge ...

Olimpiadi invernali 2018 : chi è MICHELA MOIOLI - oro nello snowboard cross : Originaria di Alzano Lombardo, ha vinto da favorita cancellando l'incubo di Sochi 2014. Talento purissimo e grande carattere