Michela Moioli | oro azzurro nello snowboard cross Se è un sogno | non

Olimpiadi invernali 2018 : chi è Michela Moioli - oro nello snowboard cross : Originaria di Alzano Lombardo, ha vinto da favorita cancellando l'incubo di Sochi 2014. Talento purissimo e grande carattere

Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang : Era la grande favorita e una delle atlete italiane più attese: ha vinto l'oro quasi in solitaria The post Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Michela Moioli d'oro nello snowboard : "Sono senza parole. E' il più bel giorno della mia vita. Se questo è un sogno, non svegliatemi". Michela Moioli è al settimo cielo dopo la vittoria nella gara di snowboard cross a Pyeongchang. La bergamasca è la prima azzurra di sempre a conquistare l'oro olimpico nello snoawboard. "Quando ho tagliato la linea del traguardo ho iniziato a piangere. Sono felicissima e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno ...

Michela Moioli - Olimpiadi PyeongChang 2018 : “Il giorno più bello della mia vita. Mi immaginavo la vittoria e ho vinto” : Michela Moioli è la nuova Campionessa Olimpica di snowboardcross. Un trionfo epocale per l’azzurra sulle nevi di PyeongChang, la lombarda si è consacrata e galvanizzata ha dichiarato ai microfoni della Rai: “Grazie a tantissime persone. Questo è il giorno più bello della mia vita. Io in questa gara ci credevo tantissimo, è stato come un viaggio, come una scalata e la cima ha davvero un panorama fantastico. Sono tre giorni che ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il palmares di Michela Moioli. Tutti i podi - le medaglie e le vittorie : una bacheca dorata : Michela Moioli è entrata nella leggenda dello sport italiano vincendo la medaglia d’oro nello snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha letteralmente dominato la sua gara e si è imposta con la classe degna delle più grandi Campionesse. La 22enne è salita sul podio a cinque cerchi per la prima volta carriera e ha arricchito un palmares notevole nonostante la sua giovane età: in bacheca figurano infatti ...

