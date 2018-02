Metal Gear Survive | siamo ancora in attesa del verdetto - analisi tecnica

Metal Gear Survive : parte questa notte la nuova beta : Arrivano ottime notizie per tutti i fan di Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie di Hideo Kojima previsto in uscita per PC e console la prossima settimana.Infatti, come annunciato già da Konami poco tempo fa, questa notte partirà la beta PC di Metal Gear Survive e l'accesso sarà esteso anche alle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One in Europa.A partire dalla mezzanotte e fino al 18 febbraio alle ore 16:00 i fan potranno provare la ...

Konami svela finalmente le ragioni per le quali il finale segreto di Metal Gear Solid V è stato sbloccato : La vicenda riguardante il finale segreto di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain arriva finalmente ai titoli di coda, con Konami che ha svelato ufficialmente le ragioni che hanno portato allo sblocco anticipato nella versione PC del gioco della tanto chiacchierata cutscene.Come riporta VG24/7, questa è stata diffusa grazie all'intrusione di un malintenzionato nei sistemi di Konami, che in seguito ha manomesso i server per indurli a pensare che ...

Metal Gear Solid HD Collection per PS4 : Armature non sta lavorando al porting : Mentre la saga di Metal Gear sta per arricchirsi con lo spin-off Metal Gear Survive, disponibile in una nuova beta tra poco, in rete spuntano rumor su una probabile Metal Gear Solid HD Collection per PS4.Sfortunatamente, vi avvisiamo subito che la Collection non vedrà la luce sulla console di Sony, in quanto le indiscrezioni sono state subito smentite. Come segnala Dualshockers, erano emersi rumor su Reddit che volevano Armature Studios al ...

Metal Gear Survive : un video mostra la prima ora di gioco : Sempre meno giorni ci separano dall'uscita di Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa e amata serie partorita da Hideo Kojima.In vista del lancio, oggi è possibile visionare un nuovo filmato dedicato al gioco che, vi ricordiamo, sarà disponibile in beta dal 16 al 18 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.AllGamesDelta ci offre la possibilità di ammirare la prima ora di gioco di Metal Gear Survive. Nel video sono presenti numerose cut ...

In Death Stranding ci sarà l’attrice di Quiet di Metal Gear Solid V? : Prende sempre più forma Death Stranding, il nuovo e intrigante progetto di Hideo Kojima che vedrà la collaborazione di volti piuttosto noti di Hollywood come Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen. Da mesi, tuttavia, si vocifera insistentemente della presenta di una protagonista femminile, il cui volto dovrebbe essere impersonato a sua volta da un nome importante del mondo del cinema da affiancare a quello di Reedus. Si è parlato ...

Annunciata una nuova beta per Metal Gear Survive : Una nuova beta di Metal Gear Survive è in arrivo la prossima settimana e sarà disponibile dal 16 al 18 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e, stavolta, anche su PC.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la beta include tre missioni su due mappe in modalità cooperativa, che possono essere giocate da un massimo di quattro giocatori online.Aspettatevi, inoltre, speciali missioni giornaliere durante la beta. Anche questa volta sono in programma ...

Nuova beta Metal Gear Survive dal 16 al 18 febbraio su PS4 - Xbox One e PC : Konami ha in serbo una Nuova ondata di prova per Metal Gear Survive a ridosso dell'uscita del nuovo capitolo della serie: altri tre giorni di open beta, quindi, previsti per la settimana prossima, per testare un'ultima volta il gameplay e la stabilità dei server del nuovo multiplayer cooperativo a cura del publisher nipponico. La Nuova open beta di Metal Gear Survive, dopo la sessione concessa da Capcom nel mese di gennaio, si terrà dal 16 al ...

Giocare in prima persona a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain? Ora si può grazie a una mod : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo riportato alcune notizie riguardanti lo sblocco della cutscene segreta di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, ecco che oggi spuntano novità su una mod che vi permetterà di Giocare l'apprezzato titolo di Konami da una prospettiva diversa.Infatti, come segnala DSOGaming, Real_Mindmaster ha pubblicato una edizione aggiornata della mod MXMSTR per Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che consentirà ai ...

A quanto pare - Konami non ha idea del perché la cutscene segreta di Metal Gear Solid V si sia sbloccata : Avrete sicuramente seguito la vicenda riguardante il finale segreto di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, reso inaspettatamente disponibile per le versioni Steam del gioco.Questa cutscene, che era già stata resa pubblica anni prima grazie al datamining, doveva essere sbloccata quando i giocatori di The Phantom Pain avessero smantellato tutte le testate nucleari nella modalità multigiocatore del titolo sviluppato da Konami.Come riporta ...

Clamoroso Metal Gear Solid V - rivelato il vero finale in video : Questa è una video notizia che ha dell'incredibile: sappiate che se avete finito Metal Gear Solid V non avete visto il vero finale, insomma il true ending. In moltissimi ci hanno giocato e l'hanno completato, dato che Metal Gear Solid V è stato pubblicato l'1 settembre 2015, ormai quasi tre anni fa. Ma The Phantom Pain celava l'ultimo segreto, cioè la sequenza completa del vero finale. Alcuni dataminer, cioè coloro che scovano i segreti di un ...

Metal Gear Survive requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Metal Gear Survive: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Metal Gear Survive su PC Windows Metal Gear Survive requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Metal Gear Survive. Chi ha intenzione di giocare a Metal Gear Survive […]

Metal Gear Survive : ecco i requisiti tecnici PC : Metal Gear Survive verrà lanciato nella stessa data sia per PC che per console riporta VG247.Konami ha rivelato i requisti mini e consigliati, si tratta di specifiche tecniche modeste anche perché, considerando che il gioco utilizza lo stesso motore di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, non potevamo nemmeno aspettarci requisiti particolarmente alti.Purtroppo non sono stati specificati nelle specifiche gli FPS a cui girerà il gioco.Read ...

Metal Gear Survive : I requisiti PC : Attraverso la pagina Steam ufficiale, siamo venuti a conoscenza dei requisiti PC di Metal Gear Survive, il quale sarà disponibile anche su console a partire dal 22 Febbraio 2018. Metal Gear Solid Survive – requisiti Minimi Sistema operativo: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-bit OS Required) Processore: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better Memoria: 4 GB ...

Metal Gear Survive : un video mostra la beta a confronto su PS4 Pro e Xbox One X : Le ultime informazioni su Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ci parlavano dell'assenza delle ormai famose loot box, oggi il titolo torna sotto i riflettori grazie alla nuova analisi condotta da Digital Foundry.Infatti, una prima analisi era stata già condivisa in rete e riguardava la campagna single player su PlayStation 4 Pro, ora il nuovo video comparativo, ci ...