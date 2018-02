Messico | scomparsi tre napoletani | da diciotto giorni nessuna notizia L' ultimo

Tre italiani scomparsi in Messico : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Tre italiani sono scomparsi nel nulla in una cittadina di 16mila abitanti a 700 km da Città del Messico , dove facevano i venditori ambulanti. La denuncia arriva da una famiglia ...

Tre italiani scomparsi in Messico : 01.01 Tre italiani sono scomparsi dal 31 gennaio scorso a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco, in Messico. Lo denunciano i familiari dei tre. La Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli.